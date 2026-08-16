Al menos 12 muertos y casi 50 heridos al volcar un autobús de Polonia en Hungría

El autobús se salió de la autopista M3 cerca de Mezokeresztes

Al menos 10 personas resultaron gravemente heridas

Compartir







HungríaAl menos 12 personas han muerto y cerca de medio centenar han resultado heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de autobús con matrícula de Polonia en Hungría, ha anunciado el primer ministro del país, Péter Magyar. "12 personas fallecieron y al menos 10 resultaron gravemente heridas anoche cuando un autobús polaco cayó a una zanja en la autopista M3", ha informado en sus redes sociales.

El dirigente, que no ha dado más detalles sobre el siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a los equipos que participaron en las labores de rescate.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer de 79 años al ser embestida por un autobús en San Jerónimo, Sevilla

A bordo del vehículo viajaban 59 personas

Mientras, el ministro de Exteriores de Polonia, Radowslaw Sikorski, ha confirmado en sus redes sociales que a bordo del autobús viajaban "turistas polacos". El también vice primer ministro ha indicado asimismo que el servicio consular está trabajando mientras mantiene el contacto con las autoridades húngaras.

A bordo del vehículo con destino a Vásárosnamény, en el este de Hungría, viajaban 59 personas, incluidos dos conductores, tal y como ha indicado el ministro del Interior húngaro, Gábor Posfái, en sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Un tren impacta contra un remolque que permanecía sobre las vías en Polonia: se investiga si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol

De acuerdo a los servicios de emergencias, de los 47 heridos, 10 presentan un pronóstico grave mientras que el resto han sufrido heridas leves.

La Policía ha detenido al conductor

El siniestro ha tenido lugar alrededor de la 1.00 (hora local), cuando el autobús se salió de la autopista M3 cerca de Mezokeresztes, a unos 140 kilómetros al este de Budapest, cayó a una zanja y volcó sobre su costado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Policía ha detenido al conductor que en ese momento llevaba el autobús, quien "probablemente se quedó dormido", según ha apuntado en un comunicado.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha manifestado sus "más profundas condolencias" a los seres queridos de las víctimas del "trágico" accidente, en un mensaje en sus redes sociales en el que ha agradecido a los "servicios húngaros" por las labores de rescate.