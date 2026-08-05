Tras invadir un paso a nivel, el remolque ha quedado detenido en medio de las vías y ante la imposibilidad del convoy de frenar, terminó impactando contra el vehículo agrícola

El conductor del tractor, presuntamente ebrio, ha quedado a disposición de las autoridades, quienes investigan lo ocurrido

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En Polonia, un convoy con al menos 500 pasajeros a bordo ha colisionado con un remolque que transportaba fardos de paja. Ha ocurrido después de que el tractor se detuviera en medio de la vía. Se estudia si el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del suceso, en el que no se ha tenido que lamentar víctimas ni heridos.

Se investiga si el conductor del tractor conducía ebrio

El hecho ha ocurrido en la localidad de Czarlin, en la línea ferroviaria número 131, en el tramo comprendido entre Subkowy y Górki, explica el medio boliviano 'Red Uno'. Tras invadir un paso a nivel, el tractor ha quedado detenido en medio de las vías y ante la imposibilidad del convoy de frenar, terminó impactando contra el vehículo agrícola.

Según informa 'Red Uno', los viajeros del convoy afectado debieron descender del vehículo y realizar transbordos a otros trenes para poder continuar sus viajes. A pesar del brutal choque, ni el conductor del tractor ni los pasajeros a bordo han resultado heridos. Ahora se investiga si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.