El fuerte temporal en Cataluña provoca dos muertos, en Tordera y en Montornès del Vallès
Los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda
Las tormentas ponen en aviso a 11 comunidades este domingo: Cataluña tendrá alerta roja con acumulaciones de hasta 200 litros
TorderaEl episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña ha provocado, de momento, la muerte de dos personas, una en Tordera y otra en Montornès del Vallès, en Barcelona, mientras que los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.
Los Bomberos han confirmado este domingo estas dos primeras víctimas mortales del temporal que está azotado Cataluña desde la tarde de ayer sábado y que se está desplazando de las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona al sur de Girona.
El temporal deja a más de 17.000 clientes sin electricidad en el área de Barcelona
Las lluvias torrenciales caídas esta noche en el área metropolitana de Barcelona han dejado a un total de 17.654 clientes sin suministro eléctrico en Barcelona y algunos municipios de su área metropolitana.
Según datos de Protección Civil hasta las 9:30 horas, el temporal ha provocado unas 220 incidencias en la red eléctrica.
Un persona muere en Montornès (Barcelona) a causa del temporal de lluvia
El jefe de intervención de Bombers, Oriol Corbella, ha informado este domingo de la muerte de una persona en Montornès (Barcelona), que se suma a otra víctima en Tordera (Barcelona) a causa del temporal de lluvias en Cataluña.
Lo ha dicho en rueda de prensa este domingo junto a la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé; la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca y el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà.
Muere una persona en Tordera (Barcelona) a causa del temporal de lluvias
El episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña ha provocado la muerte de una persona en Tordera (Barcelona), según ha informado este domingo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Illa ha adelantado la existencia de esta primera víctima mortal como consecuencia del temporal en un mensaje en su cuenta de la red social X.