El temporal deja a más de 17.000 clientes sin electricidad en el área de Barcelona

Los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda

Las tormentas ponen en aviso a 11 comunidades este domingo: Cataluña tendrá alerta roja con acumulaciones de hasta 200 litros

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TorderaEl episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña ha provocado, de momento, la muerte de dos personas, una en Tordera y otra en Montornès del Vallès, en Barcelona, mientras que los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.

Los Bomberos han confirmado este domingo estas dos primeras víctimas mortales del temporal que está azotado Cataluña desde la tarde de ayer sábado y que se está desplazando de las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona al sur de Girona.