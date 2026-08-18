Claudia Barraso Europa Press 18 AGO 2026 - 18:58h.

Otros dos menores tuvieron que ser rescatados, con vida, pero presentan diferentes lesiones las cuales no han sido confirmadas

Muere ahogada una bañista de 50 años en la playa de Rincón de la Victoria, Málaga

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Un adolescente de 14 años ha muerto ahogado sobre las 14:30 horas de este martes en una cala ubicada entre las playas de Amadores y Puerto Rico, dentro del municipio de Mogán, en Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fueron varias las llamadas que alertaron de que había una persona en apuros en el mar, por lo que se activó al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), a Salvamento Marítimo, al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y a Protección Civil.

El chico fue localizado bajo el agua, la dotación del helicóptero del GES le recuperó y trasladó hasta la helisuperficie de Amadores, donde el Servicio de Urgencias Canario (SUC) tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del menor. Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y efectivos de la Policía Local colaboraron en el dispositivo desplegado.

Otros dos menores rescatados, pero con varias lesiones

Otros dos menores estuvieron a punto de morir por sumersión tras ser arrastrados por el mar, según ha confirmado el medio ‘La Provincia’. Fue una embarcación de Salvamento Marítimo quien consiguió rescatarlos con vida, aunque ambos presentan diferentes lesiones, pero las autoridades no han informado de cuál es su estado actual.

El aviso llegó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), 112, pasadas las dos de la tarde, cuando una persona alertó de que había otra en apuros en el agua. La gravedad del aviso obligó a las autoridades a activar un amplio dispositivo por tierra, mar y aire.

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Después de que fuese localizado bajo el agua, el adolescente pudo ser recuperado por la tripulación del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento y fue trasladado hasta la helisuperficie de Amadores, donde el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar su fallecimiento pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

Varias personas tuvieron que contactar con los servicios de emergencia alertando de que había un bañista dentro del agua que no podía salir de la costa. Los gestores de emergencias realizaron las comprobaciones necesarias para concretar la ubicación y activaron inmediatamente al GES, Salvamento Marítimo, Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y Protección Civil.