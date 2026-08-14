Javier Álvarez Alonso militó en el club Real Oviedo entre 1968 y 1980, con tres temporadas en Primera División

Muere ahogada una mujer de 52 años en el embalse de Valdemurio, en Asturias, tras acudir con su pareja para ver el eclipse

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La muerte de una mujer en el embalse de de Valdemurio, en Quirós, Asturias, ha sacudido de forma inesperada al mundo deportivo asturiano. La fallecida, Montse Álvarez López, ha resultado ser la hija del histórico futbolista del Real Oviedo, Javier Álvarez Alonso, de 76 años, que no pudo contener el dolor al conocer la trágica noticia: “Estoy muerto en vida”, expresó abatido en el Tanatorio El Salvador de la capital asturiana.

Histórico jugador del Real Oviedo

Según informa La Nueva España, Álvarez militó en el club azul entre 1968 y 1980, con tres temporadas en Primera División, y es el quinto jugador con más partidos disputados en la historia oviedista.

La muerte de Montse Álvarez,de 52 años, se produjo poco después de las diez de la noche del miércoles. Según relató su padre, la mujer había acudido con su pareja al embalse para observar el eclipse. Tras el fenómeno astronómico, ambos dieron un paseo por la zona y, al llegar al embarcadero, Montse decidió darse un baño. Se lanzó al agua y se hundió. No volvió a salir a la superficie. Su pareja se arrojó de inmediato para intentar rescatarla, pero no logró localizarla y salió a pedir ayuda desesperadamente.

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Tras alertar al 112 Asturias acudieron al lugar el Grupo de Rescate y los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) con base en Proaza. También se movilizó al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que localizó el cuerpo poco antes de las dos de la madrugada, a entre siete y diez metros de profundidad, en el mismo punto donde había sido vista por última vez. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde la autopsia realizada en la mañana del jueves confirmó la muerte por ahogamiento.

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El funeral se celebrará este viernes en la Capilla del Tanatorio El Salvador-Oviedo, a las doce y media del mediodía. Posteriormente, los restos mortales de Montse Álvarez serán incinerados en el mismo tanatorio.