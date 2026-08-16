Redacción Andalucía Europa Press 16 AGO 2026 - 13:53h.

El avistamiento del cuerpo sin vida de la mujer flotando en el agua se produjo pasadas las 10 horas este 16 de agosto

Los sanitarios movilizados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, sin poder reanimarla ya

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MálagaUna bañista de 50 años ha muerto ahogada este 16 de agosto cuando se encontraba en la playa de Rincón de la Victoria (Málaga), según han confirmado desde el 112 a Europa Press.

El aviso lo recibió el servicio de emergencias pasadas las 10 horas por el avistamiento del cuerpo de una mujer flotando en el agua en esa principal zona de veraneo del municipio.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061, que solo pudieron confirmar el fallecimiento ya de la víctima, sin posibilidad de reanimarla con éxito.