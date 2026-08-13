Claudia Barraso 13 AGO 2026 - 18:19h.

Algunos bañistas vieron al cadáver flotando en el mar mientras las olas lo arrastraban hacia la orilla

El joven hallado en una piscina en Málaga murió por ahogamiento y no hay indicios de participación de terceros

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte de un anciano de 85 años cuyo cuerpo sin vida ha aparecido flotando en la costa de localidad de sa Ràpita, en Campos.

Ha sido sobre las 11:45 horas, según han informado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, cuando una persona que estaba en la playa ha llamado a los servicios de emergencias alertando del hallazgo de un cadáver. El hombre, de unos 85 años, ha llegado hasta la costa arrastrado por las olas. Cuando los testigos han ido a auxiliarle se han dado cuenta de que estaba muerto.

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Una patrulla de la Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha confirmado el fallecimiento. El cadáver será sometido a la correspondiente autopsia para determinar las causas de la muerte. Aunque los investigadores están a la espera de los resultados de las pruebas forenses, existe la posibilidad de que el anciano hubiese sufrido un ahogamiento o algún tipo de problema médico mientras se encontraba en el agua.

Encontraron el cadáver flotando en el mar siendo arrastrado por las olas

Los bañistas que se encontraban en la misma playa se dieron cuenta de que había un cuerpo flotando en el mar y que poco a poco estaba siendo llevado hasta la orilla por las olas. Al principio pensaron que se trataba de un hombre que se estaba relajando, flotando en el mar, pero rápidamente se dieron cuenta que, cuando las olas lo revolcaban, éste no reaccionaba, según ha confirmado 'Diario de Mallorca'.

Entonces fue cuando varias personas decidieron acercarse nadando para ver si el hombre necesitaba ayuda y, tras ver que no reaccionaba, decidieron sacarlo del mar y reanimarle. Además, uno de ellos dio el aviso a los servicios de emergencia.

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Hasta el lugar de los hechos acudieron varios efectivos, tanto de la Guardia Civil como de la Policía y sanitarios, que trataron de reanimar al hombre, pero los agentes confirmaron que ya llevaba un tiempo muerto. Una muerte extraña que ha hecho que las autoridades abran una investigación para esclarecer los hechos.