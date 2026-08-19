En un primer momento, el menor fue atendido por le servicio sanitario del Parque Natural y, tras recibir indicación directa del 061 Galicia, fue evacuado

Hallado el cuerpo sin vida de un hombre entre los matorrales de un parque de Oviedo

Compartir







Un niño de ocho años, natural de Bilbao, tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero de la isla de Ons.

En un primer momento, el menor fue atendido por le servicio sanitario del Parque Natural y, tras recibir indicación directa del 061 Galicia, fue evacuado.

Para ello, movilizaron al helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia, que evacuó al menor, acompañado de su madre, al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.