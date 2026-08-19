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Evacuado de urgencia en helicóptero un niño de ocho años en la isla de Ons, Pontevedra

Evacuación en Ons
El niño ha sido evacuado de urgencia en un helicóptero. Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia
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Un niño de ocho años, natural de Bilbao, tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero de la isla de Ons.

En un primer momento, el menor fue atendido por le servicio sanitario del Parque Natural y, tras recibir indicación directa del 061 Galicia, fue evacuado.

Para ello, movilizaron al helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia, que evacuó al menor, acompañado de su madre, al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

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