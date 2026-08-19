Evacuado de urgencia en helicóptero un niño de ocho años en la isla de Ons, Pontevedra
En un primer momento, el menor fue atendido por le servicio sanitario del Parque Natural y, tras recibir indicación directa del 061 Galicia, fue evacuado
Hallado el cuerpo sin vida de un hombre entre los matorrales de un parque de Oviedo
Un niño de ocho años, natural de Bilbao, tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero de la isla de Ons.
En un primer momento, el menor fue atendido por le servicio sanitario del Parque Natural y, tras recibir indicación directa del 061 Galicia, fue evacuado.
Para ello, movilizaron al helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia, que evacuó al menor, acompañado de su madre, al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.