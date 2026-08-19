Muere un submarinista de 20 años en la costa de Tenerife

El joven submarinista fallecido buceaba a pulmón entre Puerto de Honduras y Punta Maragallo, en Tenerife

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Un submarinista a pulmón falleció en la tarde de este martes en la costa del municipio de Santa Cruz de Tenerife, entre Puerto de Honduras y Punta Maragallo, informó el 112 de Canarias.

A las 19:01 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre un submarinista a pulmón al que no vieron salir del agua en la zona mencionada, y puso en marcha un dispositivo de búsqueda con labores de rastreo por tierra, mar y aire.

Atención psicológica a los familiares

Finalmente, los bomberos localizaron a la víctima en el mar y la trasladaron hasta tierra, donde el personal sanitario confirmó el fallecimiento.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó al grupo de emergencias del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para atender a familiares de la víctima.