Dos abogados de Roma son hallados muertos días después de que su avioneta se estrellara en Calabria, en Italia

Carlo Arnulfo y Angela Buccico murieron tras estrellarse el avión en el que viajaban de Sicilia a Calabria el pasado domingo

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Los abogados romanos Carlo Arnulfo, de 64 años, y Angela Buccico, de 55, han muerto después de que el avión ultraligero en el que viajaban se estrellara en una zona montañosa de Fuscaldo, en la provincia italiana de Cosenza. Los cuerpos de ambos han sido localizados e identificados este miércoles, después de que los equipos de rescate encontraran los restos de la aeronave.

El Tecnam P2008 había desaparecido tras despegar el domingo de Sicilia rumbo a Sibari, en la zona de Cassano allo Ionio. La aeronave fue localizada finalmente en el área de Laghicello di Fuscaldo, cerca de un pequeño lago natural, según informa 'Corriere della Sera'. En el lugar también fue encontrada la caja negra, mientras continúan las labores para recuperar los restos y esclarecer las causas del accidente.

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Una búsqueda de varios días por tierra y aire

El avión había despegado el domingo 16 de agosto del aeródromo de Capo d'Orlando, en Sicilia, con destino al aeródromo de Sibari. Durante el trayecto se perdió su rastro y las autoridades pusieron en marcha un amplio dispositivo para localizar la aeronave y a sus ocupantes. La búsqueda se concentró especialmente este martes en el entorno de Fuscaldo y Falconara Albanese, tanto en la costa del mar Tirreno como en diferentes zonas del interior de Cosenza. La dificultad del terreno complicó las labores, especialmente en el área del arroyo Maddalena, de complicado acceso.

La policía de Cosenza llegó a solicitar la colaboración de personas que conocieran bien la zona, como cazadores y recolectores de setas, para ayudar a los equipos de emergencia a identificar posibles lugares en los que pudiera encontrarse el aparato.

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En el dispositivo participaron helicópteros de la Fuerza Aérea Italiana y efectivos de los bomberos, que desplegaron también varios drones. Sobre el terreno trabajaron alrededor de un centenar de personas, entre bomberos, Carabineros, Policía, Guardia de Finanzas, Protección Civil regional, el equipo de rescate alpino y espeleológico de Calabria y voluntarios.

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Finalmente, durante la mañana de este miércoles, los equipos localizaron los restos del Tecnam P2008 en la zona de Laghicello di Fuscaldo. La aeronave se encontraba en una zona especialmente inaccesible. Junto a los restos fue localizada también la caja negra. Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de los dos ocupantes, que posteriormente fueron identificados como Carlo Arnulfo y Angela Buccico.

Quiénes eran los abogados fallecidos

Carlo Arnulfo, de 64 años y natural de Roma, era abogado y pilotaba la aeronave en el momento del accidente. Angela Buccico, de 55 años y natural de Matera, también ejercía como abogada en Roma.

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Buccico era hija de Emilio Nicola Buccico, que fue alcalde de Matera entre 2007 y 2009, y hermana de Rocco Buccico, actual teniente de alcalde de la localidad.

El presidente de las Salas Penales de Roma, Giuseppe Belcastro, expresó su pesar por la muerte de ambos profesionales y trasladó sus condolencias a sus familias. "Hasta el último momento, mantuvimos la esperanza de un desenlace diferente", afirmó tras conocerse el hallazgo del avión.

Por ahora se desconocen las causas del accidente y las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto. Las autoridades mantienen las operaciones de recuperación de la aeronave mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió durante el vuelo.