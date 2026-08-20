Iria Sebastià Valencia, 20 AGO 2026 - 09:57h.

El joven de 22 años huyó tras asestar la puñalada, pero fue localizado poco después por la Guardia Civil

El personal del establecimiento intentó separar a ambos hombres dentro del bar, pero la pelea continuó en la calle hasta el fatal desenlace.

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Lo que comenzó como una fuerte discusión entre familiares dentro de un local Massanassa, Valencia, terminó convirtiéndose en una tragedia. Un hombre de 50 años y su sobrino de 22 tuvieron una violenta pelea que acabó con el fallecimiento del tío de una acuchillada mortal en el corazón, los motivos aún se investigan. Aunque los trabajadores del propio establecimiento intentaron separar a ambos para frenar el enfrentamiento, la bronca se trasladó a la calle, donde empezaron las agresiones.

Una puñalada mortal

Los vecinos de la avenida Blasco Ibáñez de Massanassa fueron testigos de la disputa. Según los primeros indicios, el sobrino lanzó presuntamente a su tío contra una farola y, acto seguido, le asestó una puñalada a la altura del corazón que le causó la muerte casi en el acto. Los cuerpos de seguridad recibieron la llamada de emergencia y acudieron al momento.

A su llegada, las fuerzas de seguridad solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, identificada como Jeiver O. P., de nacionalidad española y origen colombiano. Por su parte, el supuesto agresor, que se había dado a la fuga tras el ataque, fue localizado y detenido poco después, quedando bajo custodia de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial.