En esta segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots hemos visto a uno de ellos batir el récord de los 100 metros de Usain Bolt

El momento en que un prototipo de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín colapsa en plena prueba de levantamiento de peso y acaba en camilla

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PekínUn año después, los robots humanoides de los Juegos de Pekín corren más, saltan más y golpean con más fuerza, tanto que algunos empiezan a encontrarse con un problema nuevo: aprender a frenar, mientras Huawei y otras compañías trabajan en la infraestructura necesaria para que reaccionen con mayor rapidez.

La segunda jornada de competición mostró esos avances y sus límites, desde máquinas que se pasaban de largo tras saltar hasta otras que perdían el equilibrio en las posturas más exigentes de taichí, mientras las pruebas orientadas a tareas reales trasladaban el desafío a la precisión de las manos.

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Un robot humanoide chino supera el récord de los 100 metros lisos de Usain Bolt con 9,39 segundos

Un robot humanoide conocido como Tiangong Ultra ha conseguido completar la prueba los 100 metros lisos con un tiempo de 9,39 segundos, superando la actual marca récord mundial conseguida por el atleta olímpico Usain Bolt de 9,58 segundos, durante la segunda edición de los World Humanoid Robot Games.

World Humanoid Robot Games es una competición internacional concebida como los 'juegos olímpicos' de la robótica que busca evaluar, acelerar y exhibir los avances en Inteligencia Artificial (IA), locomoción y destreza física de estos robots con forma humana, cuya segunda edición se está celebrando en Pekín (China) estos días.

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Si bien el récord mundial de los 100 metros lisos de Usain Bolt sigue intocable con la marca de 9,58 segundos desde el año 2009, este hito acaba de ser batido por el robot humanoide Tiangong Ultra, precisamente en el marco de esta competición, donde ha sido capaz de completar esa misma distancia en 9,39 segundos durante una de las series preliminares.

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Este robot, desarrollado por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín, se impuso al robot Lightning de Honor, que completó la misma distancia en 9,47 segundos.

Asimismo, al igual que ha sucedido con el robot humanoide de Unitree que, según la compañía superó la velocidad de carrera de Usain Bolt con una velocidad máxima de 12,66 m/s, la estética de estos robots, tal como se puede ver en el vídeo, dista de la conocida de los atletas humanos, no solo por el movimiento de locomoción atípico de los brazos o el de las piernas, sino por cómo acaban la carrera al chocar directamente contra las colchonetas que interrumpen bruscamente su velocidad.

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Al margen de la competición internacional de los robots humanoides, que se está celebrando estos días hasta el 26 de agosto con todo tipo de pruebas como fútbol, tenis de mesa o boxeo, el robot Lightning de Honor fue protagonista de otro hito el pasado mes de abril al completar los 21 kilómetros de una media maratón con 50 minutos y 26 segundos, cuando la marca vigente en ese momento era de 57 minutos y 20 segundos lograda por el deportista olímpico Jacob Kiplimo.