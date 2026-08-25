Las residencias de ancianos LGTBIQ+, un ejemplo de inclusión premiado en Barcelona

Una residencia de Barcelona abre sus puertas a los mayores LGTBIQ+ formando a sus trabajadores sobre diversidad e inclusión

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BarcelonaSer una persona homosexual en España era muy complicado hace tan solo unos años. Sobre todo, para las generaciones más mayores que han vivido una época en la que eran señalados y no tenían derechos.

Eso ha cambiado mucho con los años y, ahora, esos mayores que nunca se sintieron integrados pueden vivir en residencias donde sí que lo son. Una de ellas es la Residencia Asistida Pera Los Mayores de Gracia, en Barcelona, que ha sido premiado.

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Residencias LGTBIQ+

Después de toda una vida trabajando y cuidando de sus familias, llega para muchas personas el momento de jubilarse y, en algunos casos, de trasladarse a una residencia. Para los mayores LGTBIQ+, este paso puede generar dudas y preocupación. El miedo a no ser aceptados, a sufrir algún tipo de rechazo o incluso a tener que ocultar de nuevo su orientación sexual sigue estando presente.

Por eso, la Residencia Asistida Pera Los Mayores de Gracia de Barcelona se ha convertido en un referente al apostar por un centro inclusivo, en el que las personas mayores del colectivo puedan vivir con naturalidad, puedan recibir visitas de sus familiares y parejas y expresar su orientación sexual sin tener que esconderse.

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Entre sus residentes hay hombres gays y mujeres lesbianas. Una de ellas es Carmen, que recuerda a 'Informativos Telecinco' cómo explicó su situación al llegar al centro: "Soy una mujer a la que le gustan y quiere a las mujeres".

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Para conseguir un ambiente de convivencia y respeto, el personal de la residencia recibe formación específica sobre diversidad e inclusión. El objetivo es que ningún residente tenga que volver al armario al entrar en una residencia de mayores.

Muchos de estos hombres y mujeres fueron, además, protagonistas de los primeros movimientos que lucharon por los derechos LGTBIQ+ hace décadas. "Hace 50 años estas personas formaron parte de los primeros movimientos que abrieron la puerta a los derechos en una sociedad en la que no los había", explican a 'Informativos Telecinco' los encargados de la gestión del centro. Por ello, consideran especialmente importante reconocer ahora su lucha y garantizarles una vejez digna.

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La iniciativa ha recibido un reconocimiento por su compromiso con las personas mayores LGTBIQ+. Además, la Generalitat de Cataluña ya ha formado a más de 2.600 profesionales del ámbito geriátrico para mejorar la atención a este colectivo.

Los ciclos formativos para los trabajadores de las residencias

Hace tan solo un año, la Fundació Enllaç arrancó su ciclo de formación para profesionales de residencias y centros de día municipales de Barcelona con el objetivo de incorporar la perspectiva LGTBI+ y la diversidad en la atención a las personas mayores.

El proyecto es iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona y se centra en aquellos espacios y servicios dedicados a personas mayores de titularidad municipal.

"Trabajamos para llevar la perspectiva LGTBI+ a cualquier espacio y servicio destinado a las personas mayores", afirmaba el presidente de la Fundació Enllaç, Josep Maria Mesquida.

Según explican, esta línea de formación y sensibilización "es clave" para conseguir espacios seguros y libres de LGTBI-fobia en todos los servicios de atención o centros de encuentro destinados a personas mayores.