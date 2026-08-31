La terapeuta visitó semanas antes junto a su antigua colaboradora la montaña donde falleció Andic

La colaboradora de la terapeuta de la familia Andic solicita a la jueza ser testigo protegido en la investigación por la muerte del fundador de Mango

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La investigación judicial por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, continúa. Los Mossos están reconstruyendo científicamente la ruta en Collbató, Montserrat, que recorrió el empresario junto a su hijo Jonathan.

Según recoge La Vanguardia, las miradas apuntan ahora hacia la terapeuta de los Andic, Julia Lüderwaldt. Al parecer, el 1 de diciembre de 2024, la terapeuta visitó la montaña junto a su antigua colaboradora, una mujer inglesa que semanas atrás declaró ante los Mossos d’Esquadra que había buscado una "ruta extrema" para Jonathan, acusado del homicidio de su padre, en el marco de su "terapia de confrontación" para otro cliente.

Sin embargo, los abogados que asesoran a la terapeuta explican que la excursión estaba programada para otra familia y que no se trata exactamente del mismo camino en el que tuvo lugar la caída mortal. El 14 de diciembre de 2024, Isak Andic y su hijo, Jonathan hicieron la ruta de Collbató y, a los pocos minutos de iniciar el recorrido, se produjo la caída.

La colaboradora de la terapeuta buscó la ruta

Según el auto judicial, la terapeuta contaba con una colaboradora habitual, una mujer británica que trabajaba como profesional autónoma para distintos despachos y que ayudaba ocasionalmente a Julia Lüderwaldt derivando clientes para mejorar su nivel de inglés o para realizar actividades terapéuticas en la naturaleza.

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Tras la muerte del fundador de Mango, declaró voluntariamente que su jefa le ordenó buscar rutas montañosas para que Jonathan Andic se sometiera a una "situación extrema al borde del precipicio", como parte de su terapia de confrontación.

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La testigo desveló que seleccionó el Camí de les Feixades (en Collbató, Montserrat) y que recorrió ese mismo camino junto a Jonathan Andic una semana antes del suceso. Al enterarse de la trágica muerte de Isak, se sintió mal y decidió presentarse voluntariamente en la comisaría de los Mossos d'Esquadra para dar su versión de los hechos y para que su presencia en la montaña en los días previos no fuera "malinterpretada".