La ayudante de la terapeuta de los Andic ha solicita a la jueza que la convierta en testigo protegido en la investigación del caso

La defensa de Jonathan Andic reconoce los paseos de la terapia de confrontación, pero niega que incluyeran situaciones extremas entre padre e hijo

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BarcelonaEl caso por la muerte del fundador de Mango, Isaak Andic, por la que su hijo Jonathan está acusado de homicidio, continúa dando giros. En las últimas horas se ha conocido que la colaboradora británica de Julia Lüderwaldt, terapeuta de la familia del fundador de Mango, Isak Andic, ha solicitado ser testigo protegido en la investigación, según informan desde 'elPeriódico.com'.

Con numerosas incógnitas aún por resolver, y mientras la jueza trata de estrechar el cerco que llevó incluso a decretar prisión para el hijo del que era el hombre más rico de Cataluña por apreciar indicios de “una participación activa y premeditada” de éste en la muerte del empresario, ahora ha sido la ayudante de la famosa terapeuta familiar la que ha pedido ser testigo protegido.

¿Testigo protegido?

De esta forma, la colaboradora de la terapeuta ha pedido a la jueza del caso que le otorgue dicha distinción con la que se le permitiría ocultar su identidad, su domicilio u otros datos identificativos.

Además, si la jueza lo considera también podría otorgar a la colaboradora de la terapeuta "un número o una clave en lugar de su identidad, evitar que sea vista o reconocida durante las actuaciones judiciales e impedir que sea fotografiada o grabada", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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Los últimos datos conocidos gracias a la colaboradora de la terapeuta

Esta mujer, colaboradora de Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, llegó a declarar ante los Mossos d’Esquadra que la psicoanalista le había propuesto a Jonathan realizar una ruta “extrema” y ponerse en situaciones límite, “al borde del precipicio” y como si lo “fueran a tirar”, como parte de una terapia de confrontación que, supuestamente, ejercía con sus clientes, que solía ser gente acaudalada.

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Al parecer, y según recoge 'El Periódico', la colaboradora de la terapeuta señaló a la policía catalana que ésta le había pedido, en consecuencia, buscar lugares y rutas “extremas” para esa terapia de confrontación dispuesta para Jonathan Andic, algo que ya le había solicitado en otros casos distintos, con otros clientes.

Por eso, defendió que la intención con la que se le había encargado era la de poner al cliente en la posición de tener que confrontar sus problemas en un espacio difícil. De hecho, así lo sostiene también una clienta de ella en declaraciones al citado medio, confirmando su práctica.

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Más allá, la colaboradora de Julia Lüderwaldt acompañó sus palabras de los mensajes y audios que había intercambiado con ella, poniéndolos a disposición de la policía catalana.

Además, también compartió los que cruzó con el propio Jonathan, algo que analiza la Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra, siendo muy reseñable que esos mensajes pertenecen a los que emitió el hijo del fundador de Mango cuando aún tenía el teléfono móvil que dijo haber perdido en Ecuador durante un viaje exprés, después de la muerte de su padre y con la investigación centrándose en él.

Los mensajes de ese mismo terminal, de hecho, decidió no restaurarlos al adquirir uno nuevo, algo que tampoco ha pasado desapercibido para la jueza.

Jonathan Andic no le mencionó que haría la ruta con su padre

Junto a todo ello, la colaboradora también añadió que Jonathan nunca le llegó a decir que acudiría al lugar en el que ocurrió todo junto a su padre. De hecho, lo que apuntó que le dijo fue que haría una excursión con una sobrina como “regalo”, pero no con su progenitor.

Así, las autoridades continúan investigando todas las declaraciones recabadas, tratando de conectar los distintos indicios en la reconstrucción de los hechos mientras Jonathan y su defensa siguen defendiendo que todo ocurrió de forma accidental.