La terapeuta de los Andic estuvo en Collbató dos semanas antes de la caída mortal de Isak para otro cliente

La psicoanalista y su antigua ayudante recorrieron una ruta distinta para otro cliente en busca de confrontación extrema.

La defensa de Jonathan Andic reconoce los paseos de la terapia de confrontación, pero niega que incluyeran situaciones extremas entre padre e hijo

Compartir







El 1 de diciembre de 2024, Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la familia Andic, visitó la montaña junto a su antigua colaboradora, la mujer inglesa que semanas atrás declaró ante los Mossos d’Esquadra que había buscado una "ruta extrema" para Jonathan, acusado del homicidio de su padre, en el marco de su "terapia de confrontación" para otro cliente ha desvelado El Periódico de Cataluña.

Los abogados que asesoran a la terapeuta explican que la excursión estaba programada para otra familia y que no se trata exactamente del mismo camino en el que tuvo lugar la caída mortal. El 14 de diciembre de 2024, Isak Andic y su hijo, Jonathan hicieron la ruta de Collbató y, a los pocos minutos de iniciar el recorrido, se produjo la caída. La exayudante de la terapeuta se negó a hacerlo más ante el miedo de ser la próxima víctima.

PUEDE INTERESARTE La terapeuta de Isak Andic y su hijo declara que trató con ambos los problemas económicos que les enfrentaban

Según los abogados que asesoran a la psicoanalista, esta ya declaró en el juzgado haber estado en Collbató y se refirió a su ayudante como la persona que se encargaba de buscar enclaves en la montaña para realizar rutas en el marco de sus terapias.

Buscar rutas para clientes en "situaciones extremas al borde del precipicio"

Julia Lüderwaldt, es una psicoanalista de origen ecuatoriano-alemán sin titulación en España. Sus asesores legales afirman que no necesita titulación porque ejerce de mediadora familiar. Los que la conocen la califican como una mujer dura y profesional. Lüderwaldt le pedía a su ayudante que buscara rutas para poner a sus clientes en "situaciones extremas", "al borde del precipicio".

PUEDE INTERESARTE La terapeuta de la familia Andic también trato a los hijos de la Infanta Cristina y Urdangarin: por qué necesitaron sus servicios

La mujer inglesa, que trabaja de intérprete 'freelance' para diferentes despachos de Barcelona, ha manifestado que lleva “un año sin dormir” desde que conoció los hechos y que actualmente no guarda relación con la terapeuta. De hecho, Jonathan le explicó que llevaría al sendero a una sobrina "como forma de regalo" y nunca mencionó que se dispusiera a ir con su padre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Estas declaraciones tienen su importancia para los investigadores porque ninguna de las veces que Jonathan habló con la policía sobre el accidente de su padre mencionó que había recorrido previamente dicha ruta acompañado de una tercera persona.

Los abogados del hijo de Isak Andic se han defendido asegurando que el hecho de que no hiciera comentarios sobre la asistente de su terapeuta tenía como objetivo protegerla del escrutinio público tras la tragedia. Además, aseguran que la ruta que recorrió con la colaborador no era la que caminó con su padre.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Jonathan sostiene su inocencia y asegura que el objetivo principal del paseo con su padre era mantener una conversación tranquila y no realizar ninguna actividad terapéutica “extrema”.