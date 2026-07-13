Isak Andic y su hijo mayor, Jonathan Andic, acudieron a terapia para intentar resolver el sufrimiento y la relación de dependencia que tenían

La causa por la muerte de Isak Andic entra en una nueva fase con las primeras testificales, entre ellos la psicoterapeuta

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El conflicto entre Isak Andic y su hijo mayor, Jonathan Andic, llega a su punto álgido en marzo de 2023, cuando los dos llevaban varios meses en manos de Julia Lüderwaldt, psicoterapeuta de cabecera de familias adineradas de Barcelona. Ella los sometió a una confrontación dialéctica para superar su relación que, a veces, se volvía tóxica, según informa 'El País'. Padre e hijo arrastraban desde hace casi 10 años el intento fallido de Isak de dejar Mango en manos de su primogénito.

Jonathan siempre se ha sentido a la sombra de su padre. Y Julia apoyó la idea de que tuviese una especie de "herencia en vida": 40 millones de euros para emprender sus propios proyectos pero el fundador de Mango no lo ve claro. Julia, al ver su rechazo y el estado emocional de Jonathan, decide que los Andic tienen que ir a un psiquiatra.

"Una herencia en vida", una respuesta al conflicto entre padre e hijo

Padre e hijo acabaron en la consulta de Antoni Bulbena, de 72 años, catedrático de psiquiatría especializado en trastornos de ansiedad. En su declaración como testigo, el experto aseguró que tenía delante un panorama complicado. En ese único encuentro que tuvo con los dos en marzo de 2023 constató "el sufrimiento" que esa relación dejaba en ambos y el propósito que tenían de salir de ese laberinto y volver a reencontrarse.

El entorno de Andic siempre ha resaltado la buena relación que había entre padre e hijo, pero los mensajes de WhatsApp -que los Mossos han analizado del teléfono del fundador de Mango- y las declaraciones de los testigos dicen lo contrario.

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Isak decidió poner Mango en manos de su hijo y el experimento no funcionó. Tuvo que dejar su plan de ver el mundo a bordo del Nirvana y apartó a Jonathan solo un año después. Él mismo le comentó al psiquiatra que quería arreglar las cosas con su hijo, pero le manifestó que no pensaba que una "herencia en vida" fuese a solucionar sus problemas. Y Jonathan verbalizó ese "odio" que sentía hacia su padre, unos sentimientos que también confesó a la psicóloga.

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"He tenido que ceder", le dijo Isak a Bulbena antes de dejar sus sesiones

Bulbena no volvió a verlos, pero siguió hablando con ellos por teléfono. Los mensajes de texto y audio que le enviaron los ha puesto el psiquiatra a disposición del juzgado. Jonathan le escribió para decirle que, después de la visita, le había quedado claro que el psiquiatra no apoyaba la idea de la herencia en vida. Ya veo que no cree que vayan a servir para mejorar mi estructura”, escribió, según han explicado al medio citado fuentes judiciales.

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El primogénito le pidió que le ayudase a superar el profundo "malestar" ante la relación "pésima" que mantenía con su padre y le destacó el sufrimiento que padecía. Dos meses después, Isak le envió un mensaje de audio a su psiquiatra para agradecerle el trato recibido, pero le indicó que no iban a seguir adelante con las sesiones. "He tenido que ceder", le dijo al psiquiatra para informarle de que retomaban las sesiones con Julia y a la idea de darle la herencia en vida. Pero, según fuentes de la defensa, no se acabó ejecutándose.

Jonathan recibió dos millones, frente al millón de euros que recibieron cada una de sus hermanas. Esta cantidad se "compensaba" después en el testamento.

Jonathan manifestó en la terapia sentir "odio, rencor e ideas de muerte"

Bulbena no supo explicar -ante las preguntas del fiscal- en qué consistía el método de las “siete cronologías”, que Julia Lüderwaldt empleó con los Andic y que divide la vida en siete etapas. En la declaración como testigo de la mujer, que no pertenece a ningún colegio profesional ni está inscrita en el registro estatal de psicoterapeutas, aseguró que la terapia dio sus frutos y que Jonathan llegó a casarse y tener un hijo un año después del fallecimiento de su padre. En las fechas cercanas a la muerte de Isak, la defensa insiste en que la relación entre ambos era buena.

La jueza recalcó que Jonathan había manifestado en los escritos para la terapia "sentir odio, rencor e ideas de muerte" y "culpabilizar a su padre" de su malestar. A mediados de 2024, supo además que el fundador de Mango iba a crear una fundación benéfica, lo que lleva a pensar, según la jueza, en un “móvil económico” del presunto homicidio. Pero la defensa sostiene que la fundación solo iba a recibir un poco de la fortuna acumulada.

La defensa de Andic rechaza que otra unidad de los Mossos se incorpore a la investigación

Según ha avanzado 'La Vanguardia', la defensa de Jonathan Andic ha presentado un recurso contra la decisión de la jueza de Martorell de incorporar a la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d'Esquadra a la investigación sobre la muerte del empresario Isak Andic.

El recursos sostiene que la valoración de las pruebas corresponde exclusivamente a la autoridad judicial y no a la policía judicial. La defensa argumenta que esta unidad participe en la investigación es "totalmente ajena" a las funciones que corresponden a la policía judicial, al considerar que invade un ámbito reservado "de forma exclusiva y excluyente" a los jueces.

El abogado Cristóbal Martorell, que presentó el recurso el pasado 18 de junio, considera que la Fiscalía pretende encargar una "pericial de inteligencia", una actuación que, para él, no tiene cabida en este procedimiento. Así, sostiene que ni la jueza instructora ni un eventual tribunal necesitan un análisis técnico de los indicios recopilados durante la investigación.

"Se pretende poner el relato de la acusación en manos de un 'storyteller' de confianza", critica el abogado defensor

El recurso cuestiona el uso de este tipo de informe al entender que "desbordaría el contenido, funcionalidad y rango" propios de una prueba pericial. La defensa afirma que con esta iniciativa "se pretende poner el relato de la acusación en manos de un 'storyteller' de confianza, con la esperanza de aportar contexto y solidez a una investigación deslavazada y no exenta de un sesgo de confirmación que bordea todo aquello que contradice sus pretensiones inculpatorias".

El abogado finaliza el recurso con una crítica a la estrategia de la acusación: "Cuando el guion se tambalea, conviene escoger un narrador efectista que le dé credibilidad donde no la hay".