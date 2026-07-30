Celia Molina Barcelona, 30 JUL 2026 - 12:53h.

La periodista Mayka Navarro ha dado nuevos datos sobre la mujer británica que colaboraba con la polémica terapeuta de los Andic

Terapia de confrontación, la técnica que habrían usado Jonathan Andic y su padre: una experiencia extrema en el barranco

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El juicio contra Jonathan Andic, el hijo de Isak Andic que fue acusado del homicidio de su padre por el juzgado nº5 de Martorell, continúa su curso. Y tras las declaraciones de las hermanas del acusado, que mantienen la férrea defensa de su inocencia, la viuda del fundador de Mango y la polémica terapeuta que trató a padre e hijo en cuanto a sus conflictos personales y económicos, un nuevo testigo se ha incorporado a las diligencias.

Se trata de la ayudante de Julia Lüderwaldt, la psicóloga (no colegiada) de origen ecuatoriano - alemán, que sometió a Jonathan y a Isak a una terapia psicoanalítica fuertemente directiva, un método controvertido en el que el terapeuta, que normalmente se mantiene al margen de los problemas de sus pacientes, toma una posición mucho más activa entre los mismos, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer o decir en relación al dilema.

Lo que no sabíamos es que Julia, que, en ocasiones, era sustituida por su hermana Rita para tratar a los Andic cuando ella se encontraba pasando consulta en Alemania, también contaba con otra colaboradora habitual.

¿Mejoraba el nivel de inglés de los pacientes?

La periodista Mayka Navarro ha revelado en VAV que esta ayudante, cuya identidad ha quedado en el anonimato tras haber solicitado formalmente ser un testigo protegido, no es una intérprete británica, sino una "profesora de inglés" que declaró en su idioma ante el tribunal. Pero, ¿qué pinta una profesora de inglés en la terapia de los Andic?...

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Fue ella la que buscó la ruta de Collbató para los Andic

Según el auto judicial, esta mujer británica trabajaba como profesional autónoma para distintos despachos y ayudaba ocasionalmente a Julia Lüderwaldt derivando clientes para mejorar su nivel de inglés o para realizar actividades terapéuticas en la naturaleza. Tras la muerte del fundador de Mando, declaró voluntariamente que su jefa le ordenó buscar rutas montañosas para que Jonathan Andic se sometiera a una "situación extrema al borde del precipicio", como parte de su terapia de confrontación.

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La testigo desveló que seleccionó el Camí de les Feixades (en Collbató, Montserrat) y que recorrió ese mismo camino junto a Jonathan Andic una semana antes del suceso. Al enterarse de la trágica muerte de Isak, se sintió mal y decidió presentarse voluntariamente en la comisaría de los Mossos d'Esquadra para dar su versión de los hechos y para que su presencia en la montaña en los días previos no fuera "malinterpretada".

A pesar de la gran polémica que ha generado este caso en cuanto a Mango, el imperio textil cerró el primer semestre del año con una facturación de 1.852 millones de euros, un 7,2% interanual más y un 10,7% más a tipo de cambio constante, ha informado en un comunicado este lunes. La empresa ha asegurado que estos resultados "evidencian la fortaleza de su propuesta de valor y reafirman la trayectoria de crecimiento sostenido" de los últimos años.