Los padres han sido arrestados tras la denuncia del abuelo paterno, aunque el cuerpo del niño aún no ha sido localizado

Encuentran el cadáver de un bebé en el interior de una bolsa de basura en un edificio de Sant Adrià de Besòs, Barcelona

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La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una pareja de Castellón por un presunto delito de homicidio de su hijo de 18 meses, cuyo cadáver está siendo buscado por los Mossos d’Esquadra en Santa Bárbara, Tarragona.

Según adelanta ‘Levante-EMV’, el caso se ha destapado por la denuncia del abuelo paterno, que acudió a la Policía para comunicar que su nuera le había llamado avisándole del fallecimiento del bebé y que lo había enterrado en casa en una caja de cartón.

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Los Mossos y la Policía tratan de averiguar ahora si el niño existe, si ha fallecido y si se encuentra enterrado en Santa Bárbara, donde los padres han sido detenidos. Las dudas sobre el caso surgen porque el abuelo nunca ha llegado a ver a este presunto sexto hijo del matrimonio, dado que sí había tenido constancia del resto.

Enterrado en una caja de cartón

Según el citado medio valenciano, la pareja tenía cinco hijos, dos de los cuales están tutelados por la Generalitat Valenciana, y las tres niñas de seis, cuatro y tres años vivían con el matrimonio.

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El abuelo llevaba dos años sin ver en persona a su hijo y a su nuera, así como tampoco a las nietas. De vez en cuando sí que le mandaban vídeos, pero nunca ha recibido una imagen del último nieto.

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Fue el pasado 28 de agosto cuando, de forma inesperada, el abuelo recibió una llamada de su nuera diciéndole que tenía "una noticia muy triste". El pequeño, al que llamaban Izan, había muerto.

En la conversación le habría explicado que ambos habían encontrado al niño muerto una mañana y que habían decidido enterrarlo en una caja de cartón dentro de la vivienda.