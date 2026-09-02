Herido al ser tiroteado desde otro coche mientras circulaba por la A-92 en Almería

A consecuencia de los disparos, el vehículo de la víctima se ha salido de la vía

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Un hombre ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras ser tiroteado desde otro vehículo mientras circulaba por la autovía A-92, a la altura del término municipal de Las Tres Villas (Almería).

Según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el suceso se ha producido a las 14:20 horas en el kilómetro 344 de la citada autovía, en sentido Granada.

A consecuencia de los disparos, el vehículo de la víctima se ha salido de la vía. Además, en ese mismo punto se ha registrado un incendio forestal y se investiga si guarda relación directa con los hechos.

El conductor había logrado salir del vehículo

El 112 recibió numerosas llamadas alertando de que el conductor había logrado salir del vehículo y se encontraba sentado en el arcén. Los testigos presenciales indicaron que el hombre presentaba heridas en un pie, aunque no se ha precisado la gravedad de las mismas.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería han confirmado a EFE la existencia de un herido y han indicado que la investigación se mantiene abierta, si bien por el momento no se han producido detenciones.