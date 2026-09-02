Alberto Rosa 02 SEP 2026 - 18:53h.

Siete años después de ser rescatado, su familia pide ayuda para localizarlo en un nuevo intento de travesía el pasado 15 de agosto

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Gérald Dobbels se lanzó al mar hace siete años con su catamarán rumbo a Cabo Verde en un intento de cumplir su sueño. Sin embargo, este francés jubilado acabó naufragando debido a un fuerte temporal en la playa de La Concha de Suances, en Cantabria.

Allí fue rescatado y asistido por los vecinos junto a su perra, que viajaba con él. Entonces dejó la puerta entreabierta a volver a intentar su periplo por el Atlántico. “Con este susto no lo veo… pero ya veremos”, contó en su día a ‘El Diario Montañés’.

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El pasado 15 de agosto de este 2026, Dobbels volvió a intentarlo y partió de nuevo de la Bretaña francesa hacia el mismo destino. Dos días después, un ferry de la compañía Brittany Ferries localizó su nueva embarcación, el Anaho 2, sin nadie a bordo a apenas 70 millas al suroeste de la punta de Penmarch.

"Las amigas cántabras" que le atendieron en 2019

Los rescatistas acudieron en su búsqueda, que dieron por zanjada en tres días, cuando la embarcación acabó hundiéndose por completo en el Atlántico. Ahora, con este nuevo naufragio y con Dobbels y su perro desaparecido, la familia y amigos del francés han iniciado una petición de firmas en Change.org para que las autoridades francesas continúen las labores de búsqueda del pecio.

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En 2019, Dobbels pudo salvar su vida. “A pesar del accidente que sufrió allí, en Cantabria, siempre tuvo en mente hacer este viaje", explica su mujer a ‘El Diario Montañés’. “Durante los últimos cuatro años no vivía para otra cosa. Siempre había sido su sueño y nada podía impedírselo”.

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Ante la situación, la mujer ha contactado con “las amigas cántabras” que atendieron a su marido cuando naufragó en 2019 en Suances. “Los equipos de rescate hicieron su trabajo, pero por seguridad no entraron en el barco antes de que se hundiera. Sólo miraron por los ojos de buey, sin romper ninguno ni introducir una cámara de buceo con una pértiga”, le escribió la esposa de Dobbels a Adelaida Ceballos.

Una petición de firmas para seguir buscándole

“Me dijeron que el intento de reflotar el barco había fracasado, algo que no entiendo. Me dieron a entender que los rescates son caros, lo cual es cierto, pero ahora que el barco está hundido a 140 metros de profundidad harán falta medios todavía más costosos añadió a continuación.

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Gérard Dobbels, de 71 años, había partido del puerto de Arzal, en Morbihan, un departamento francés en la región de Bretaña, el sábado 15 de agosto. Contactó por última vez con su mujer al día siguiente y el lunes 17 de agosto fue localizado su barco sin él ni su perro.

Un helicóptero de salvamento se desplazó hasta la zona y comprobó que había una vía de agua en la proa. Allí constataron que no había nadie en el barco y el martes 18 se agosto, Gérard fue declarado desaparecido. El ‘Anaho 2’ terminó de hundirse por completo el 19 de agosto. La familia pide que las autoridades retomen la búsqueda.

“Hacemos un llamamiento a las autoridades marítimas francesas, así como a los responsables de la seguridad marítima, para que movilicen de inmediato recursos adicionales y prorroguen el periodo de búsqueda. Se trata de una cuestión de dignidad humana y justicia para Gérard y su familia”, señalan. Por el momento solo hay unas 260 firmas recogidas.