Una persona ha sido trasladada a Son Espases con código politraumatizado, dos han sido llevados hasta el Hospital Son Llàtzer y dos, a la Clínica Juaneda

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Un camión se ha chocado, este jueves sobre las 08.45 horas, contra varios coches en un accidente en el que se han visto implicados un total de siete vehículos y que ha provocado que cinco personas hayan tenido que ser trasladas a varios hospitales. Entre las personas heridas se encontraba una mujer embarazada. Por su parte, el camionero ha dado positivo en alcoholemia.

Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil a Europa Press, el suceso ha tenido lugar en la Ma-13, justo antes de la salida de Son Fuster, en sentido Palma.

Los vehículos afectados han estado ocupando el carril central y derecho de la autopista, por lo que se han provocado retenciones de hasta cuatro kilómetros en estos momentos, que llegan hasta la salida del Alcampo.

Traslados hospitalarios

Un total de 12 personas han sido asistidas en el lugar. En concreto, dos pacientes necesitaron estabilización y fueron trasladados otros cinco pacientes a hospitales por ambulancias de SAMU061, Quirón Palmaplanas y Juaneda.

Una persona ha sido trasladada a Son Espases con código politraumatizado, dos han sido llevados hasta el Hospital Son Llàtzer y dos, a la Clínica Juaneda. 12 personas han sido atendidas en el lugar. En total, hay dos pacientes menos graves, tres leves y 12 leves.

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Intervinieron ambulancias de Soporte Vital Avanzado, de Soporte Vital Avanzado de Enfermería y una Soporte Vital Básico, así como el vehículo de logística y el vehículo de mando de SAMU061.