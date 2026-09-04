Encuentran enterrados en una caja de cartón los restos óseos del bebé al que buscaban en 'la casa de los horrores de Santa Bàrbara'

La 'casa de los horrores' de los padres que habrían matado a su bebé en Tarragona: tres niñas conviviendo con pulgas, basura y animales muertos

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TarragonaLos Mossos d'Esquadra localizaban este jueves por la tarde los restos óseos de Izan, el bebé que buscaban desde este miércoles en Santa Bàrbara (Tarragona), cuyos padres fueron detenidos por su presunto homicidio. Los restos óseos del menor de 18 meses han sido localizados en una caja de cartón en la que se encontraban enterrados.

La policía catalana ha estado inspeccionando el domicilio, donde este fin de semana fueron localizados los cadáveres de varios perros y varios animales que se encontraban en malas condiciones y que han sido trasladados a una protectora. Los padres han sido detenidos tras una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona), que tiene una causa abierta tras la denuncia de la desaparición del bebé.

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El hallazgo de los restos óseos del bebé

Justo después, los padres del bebé pasaban a disposición judicial, han prestado declaración y continúan detenidos a la espera de nuevas diligencias, después de que los Mossos d'Esquadra hayan localizado en un domicilio los restos óseos de la bebé que buscaban desde este miércoles.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han explicado que los padres, que fueron detenidos en Valencia este miércoles, han pasado a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Amposta.

También se ha practicado una inspección ocular de la casa donde residía la familia en Santa Bàrbara, donde se han encontrado restos humanos compatibles con la búsqueda, tras lo que se ha practicado el levantamiento del cadáver.

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Los padres continúan detenidos a la espera de que se les practiquen otras diligencias necesarias antes de practicar el trámite para decidir sobre su situación personal, y la causa continúa bajo secreto.

La 'casa de los horrores de Santa Bàrbara'

Sobre las 8:35 horas de este miércoles, agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional detenían a la pareja en la Estación del Norte, en pleno centro de València. Desde entonces, los Mossos d’Esquadra investigan la desaparición de su bebé en Santa Bàrbara (Tarragona) y buscan pruebas en la vivienda.

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Precisamente, varios vecinos han apodado esta vivienda como 'la casa de los horrores de Santa Bàrbara'. Según el testimonio de varios de ellos y recogidos por el medio de comunicación 'Levante EMV', el domicilio era famoso en la zona por el fuerte olor que desprendía desde el exterior. En la casa vivían Cristina, de 29 años, Jesús, de 35 años, sus tres hijas de seis, cuatro y tres años, Izan, el supuesto bebé que buscan y que no está registrado ni censado, y más de 28 perros.

Además, al entrar en el domicilio los agentes también han encontrado los cadáveres de otros animales repartidos por las diferentes habitaciones de la casa y muchísima basura. Como consecuencia de esta insalubridad, los vecinos denuncian al medio de comunicación anteriormente citado que de la vivienda salían hasta pulgas.

Fue el abuelo del pequeño el que presentó la denuncia asegurando que su nuera le había confesado que habían enterrado al pequeño en una caja de cartón tras hallarlo sin vida.