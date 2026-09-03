Los Mossos han encontrado restos óseos del bebé presuntamente asesinado por sus padres en una vivienda de Santa Bárbara

Los vecinos de la pareja que habría matado a su bebé llevan meses sin verlo: la familia estaba bajo seguimiento social

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Los Mossos d'Esquadra han localizado este jueves por la tarde los restos óseos del bebé que buscaban desde el pasado fin de semana en una vivienda de Santa Bárbara (Tarragona), donde habría sido asesinado por sus padres. La pareja, natural de Castellón pero afincada en el municipio catalán, fue detenida en Valencia este miércoles por un delito de homicidio. El hallazgo confirma que el bebé se encontraba en el domicilio familiar, donde los agentes llevaban varios días realizando inspecciones.

Los Mossos mantienen la inspección del inmueble tras el hallazgo. En una primera intervención policial el 29 de agosto, los agentes encontraron una treintena de perros en muy mal estado, algunos de ellos agonizando, además de varios cadáveres de animales y grandes cantidades de basura. Tras aquella intervención, la vivienda quedó precintada y los investigadores continuaron las pesquisas hasta localizar este jueves los restos óseos del bebé.

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La investigación se inició después de que el abuelo paterno acudiera a la Policía tras recibir una llamada de su nuera, que le comunicó que el bebé había fallecido y que, según su relato, había sido enterrado dentro de una caja de cartón en la vivienda. La denuncia dio lugar a las diligencias abiertas por la desaparición de una bebé.

Una vivienda en condiciones extremas

Las condiciones que presentaba el inmueble el pasado fin de semana obligaron a los Bomberos a intervenir para garantizar el acceso de los investigadores. Los efectivos tuvieron que entrar con bombonas de oxígeno para despejar el ambiente y permitir posteriormente la entrada de los Mossos d'Esquadra.

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La situación en el interior era especialmente insalubre, con una acumulación de residuos y un ambiente irrespirable que dificultaba las labores policiales. La intervención de los servicios de emergencia permitió a los agentes acceder al domicilio y continuar con la inspección en busca de indicios relacionados con la desaparición del bebé.

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Servicios Sociales seguía a la familia

La familia estaba bajo seguimiento de los servicios sociales, según la información conocida este jueves. Los vecinos aseguran que desde hacía tiempo habían advertido de los problemas y signos de falta de salubridad que presentaba la vivienda.

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Además, varios residentes aseguran que hacía meses que no veían al bebé. La pareja tenía otros cinco hijos: dos de ellos estaban bajo la tutela de la Generalitat y tres niñas, de seis, cuatro y tres años, convivían con sus padres, según la información conocida hasta ahora.

La denuncia del abuelo puso en marcha la investigación

El abuelo paterno acudió a la Policía después de recibir una llamada de su nuera en la que le comunicaba el fallecimiento del bebé. Según el relato que trasladó a los agentes, los padres lo habrían encontrado muerto y posteriormente lo habrían enterrado dentro de una caja de cartón en la vivienda. El familiar aseguró que nunca había llegado a ver a este supuesto sexto bebé de la pareja, aunque sí había tenido contacto con los otros cinco hijos. El Tribunal de Instancia de Amposta mantiene abierta una causa por la desaparición de una bebé y las diligencias permanecen bajo secreto de actuaciones.

Tras el hallazgo de los restos óseos, los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias de la muerte del bebé y determinar las responsabilidades de sus padres. El caso ha generado alarma en Cataluña, donde también se investiga la muerte de otro bebé en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), a 145 kilómetros de Santa Bàrbara. Una trabajadora de la limpieza encontró este miércoles el cadáver del pequeño dentro de una bolsa de basura.