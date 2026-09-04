Una mujer ha requerido asistencia médica tras precipitarse desde un balcón en Orense al huir de la palia que le estaba propinando su novio

La violencia de género se dispara en verano: una decena de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en el último mes

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OurenseNuevo caso de violencia de género en Orense. El pasado 31 de agosto, una mujer recibió una brutal paliza por parte de su pareja tras una discusión en el municipio gallego de O Carballiño. En plena agresión, la mujer, completamente aterrada, decidió precipitarse desde el balcón de su vivienda para huir de su novio que la perseguía armado con un cuchillo.

Según ha informado el medio de comunicación local 'La Región', el hombre le propinó varios puñetazos y golpe a su pareja tras protagonizar esta discusión. "La mujer reaccionó saltando por un balcón de la vivienda que da a un tejadillo y se desprendió del mismo, lo que le permitió huir. Una vez consiguió escapar, acudió a la Policía y les contó lo sucedido", indica el medio de comunicación anteriormente citado.

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La mujer resultó herida tras la brutal agresión

Tras huir y acudir a las dependencias policiales, la mujer requirió asistencia médica debido a los traumatismos superficiales en diferentes regiones del cuerpo y "escoriaciones en miembros superiores e inferiores", apuntan desde 'La Región'.

Además, la víctima tuvo que requerir tratamiento médico quirúrgico para tratar sus lesiones.

El juicio rápido por la agresión a la mujer

Un día después de la agresión, el martes 1 de septiembre, se celebró un juicio rápido en el que la jueza encargada del caso ha condenado al hombre a siete meses y diez días de cárcel y "la obligación de abonar a la víctima 1.500 euros por las lesiones sufridas", recogen desde 'La Región'.

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"Además, no podrá aproximarse a menos de 200 metros de su pareja, su domicilio o lugar de trabajo durante dos años y ocho meses. En ese tiempo, tampoco podrá comunicarse con ella. Las tres partes -defensa, Fiscalía y la víctima- manifestaron su decisión de no recurrir el fallo de la jueza, por lo que la sentencia se declaró firme", termina informando el periódico local.

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El 016 atiende las 24 horas del día

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.