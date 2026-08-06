Las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas suman 35 en lo que va de año

El asesino de su exmujer en un centro comercial de Murcia, detenido en Puerto Lumbreras cuando intentaba huir hacia Granada

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Los últimos dos casos de violencia de género confirman los datos de los expertos: en los meses de verano hay un aumento de los crímenes y agresiones machistas. Las causas pueden ser diferentes, como la mayor convivencia de las parejas, la ruptura de las rutinas, son algunos de los factores que pueden incrementar el control de los agresores sobre sus víctimas, pero hay más.

El verano es de hecho uno de los momentos del año más peligroso para las mujeres y no es precisamente por el calor. Una decena de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas el último mes y las dos de estos últimos días suman 35 las víctimas de violencia machista en lo que va de año. Solo un tercio de estos casos había presentada denuncia previa.

Los meses de verano, junio, julio y agosto concentran picos estadísticos de violencia de género

Los meses de verano, junio, julio y agosto concentran picos estadísticos de gravedad en cuanto a crímenes y agresiones machistas, aunque la violencia de género es estructural y ocurre todo el año, detrás de este aumento están factores que explican estos datos, como la convivencia forzada, la ruptura de rutinas, el ocio y el aislamiento vacacional intensifican el control del agresor.

La ausencia de colegio para los menores y las vacaciones que eliminan espacios seguros temporales de la víctima, con más tiempo a merced de su maltratador. A eso se une que en estos meses se pueden reducir los contactos cotidianos con compañeros de trabajo, familiares o amigos que pueden servir de red de apoyo o alerta.

En estos meses estivales, suele aumentar el consumo de alcohol por las fiestas y el tiempo libre, hábitos que a menudo actúan como detonantes que agravan las agresiones contra las mujeres.

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En 2023, casi el 50% de los asesinatos machistas se cometieron en los meses de verano, un porcentaje considerablemente superior a la media de la serie histórica iniciada en 2003, según datos del ministerio de Igualdad, que apuntan a que el 28% de las víctimas fueron asesinadas entre los meses de junio y agosto.

A esos datos se suman otras víctimas: los 25 hijos que se quedan huérfanos de madre porque la violencia vicaria, es otra de las lacras aparejadas a los crímenes machistas.

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Recordamos que el teléfono 016 está disponible a todas odas para pedir ayuda y asesoramiento. No deja huella en la factura. Eso sí, hay que borrar la llamada del historial para que el agresor no la pueda encontrar.