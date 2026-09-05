La mujer deberá comparecer todos los días ante la Policía o en el juzgado

La niña fue sustraída tres meses por su familia biológica después de agredir a una educadora en un punto de encuentro

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OviedoLa Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha acordado la puesta en libertad provisional de la mujer detenida el pasado 7 de agosto como presunta autora de la sustracción de su hija de 5 años en un punto de encuentro con su familia de acogida y que permaneció desaparecida más de tres meses hasta que fue hallada en un poblado chabolista del municipio de Llanera.

Tras la vista celebrada este viernes en la que la Fiscalía de Menores y los letrados del Principado de Asturias, que ejerce la custodia de la menor, solicitaron el mantenimiento de la prisión preventiva, el tribunal ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa de la mujer al considerar que existen medidas cautelares menos gravosas para afrontar los riesgos de fuga y reiteración delictiva apreciados en la causa.

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La mujer deberá comparecer todos los días ante la Policía

No obstante, la mujer deberá comparecer todos los días ante la Policía o en el juzgado y entregar su pasaporte, a la vez que se prohíbe acercarse a su hija a menos de 500 metros y comunicarse con ella por cualquier medio.

El auto recuerda que la mujer carece de antecedentes penales, mantiene su centro de vida y su red familiar en Asturias y no consta que disponga de vínculos internacionales, documentación de viaje, patrimonio oculto, estructura logística exterior ni antecedentes de incomparecencias judiciales.

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El tribunal considera que, pese a que la mujer estuvo oculta durante tres meses después de la sustracción y que contó para ello con apoyo familiar o de amigos, su conducta "no constituye en este caso un indicador autónomo y sobrevenido de riesgo de fuga" y advierte de que basar en ello el riesgo procesal supondría "convertir de facto la prisión provisional en una pena anticipada".

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Además, el auto advierte de que resulta "inasumible" en un Estado de derecho sustentar el riesgo de fuga en la adscripción de la investigada a una determinada etnia o grupo social, que "no puede constituir jamás un indicador objetivo".

La Policía Nacional localizó el 7 de agosto a la niña tras ser sustraída tres meses antes por su familia biológica después de agredir a una educadora en un punto de encuentro familiar en Oviedo.

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La menor, que vivía con una familia de acogida desde 18 meses antes, mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida. La sustracción se produjo el 30 de abril, cuando agredieron a la educadora que estaba supervisando uno de esos contactos y se llevaron a la menor.

Según la Policía Nacional, el entorno familiar de la niña dificultó en todo momento la investigación y la localización.