Iván Sevilla 05 SEP 2026 - 12:27h.

Salvador Villa Martínez falleció tras colisionar su moto con un coche en una vía de servicio de la autovía MU-32 en Murcia

"A la hora de entregarse sin reservas a lo que era su máxima ilusión en la vida, Salva nunca ha tenido rival", destacan desde Rabolagartija Festival

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MurciaEl mundo del rock en nuestro país, sobre todo en el sureste peninsular, está de luto estos días después de conocerse la muerte a los 45 años en un accidente de tráfico de Salvador Villa, fotógrafo de festivales de este género de música.

"Estamos desolados", son las duras palabras que expresaron desde Rabolagartija Festival, por ejemplo, tras saber que "tristemente", uno de los miembros del equipo había perdido la vida el jueves 3 de septiembre.

Fue en un siniestro vial cuando circulaba con su moto por una vía de servicio de la autovía M-32 en Murcia, concretamente en el término municipal de Lorquí, según informó el 112.

A las 8:49 horas, el servicio de emergencias recibió el aviso del choque entre un motorista y un turismo en el kilómetro 122 de la citada carretera, a la altura de un desguace de vehículos.

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Los sanitarios desplazados hasta allí en ambulancias intentaron reanimar al hombre, que yacía inconsciente en la calzada. Sin embargo, no lo lograron y confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas.

"A la hora de entregarse a su máxima ilusión nunca ha tenido rival"

"Salva nos ha acompañado en el camino a lo largo de los últimos 20 años en infinidad de eventos", recordó la cuenta oficial de Rabolagartija Festival, citando también a Leyendas del Rock, Lorca Rock o Aúpa Lumbreiras.

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Era también "diseñador, videógrafo, gestor de redes sociales y chico para todo", aparte de tener una "pasión desmesurada por la fotografía y la música en directo", destacó de él.

"A la hora de entregarse sin reservas a lo que era su máxima ilusión en la vida, nunca ha tenido rival", resumió sobre su trabajo el equipo de compañeros que lo conocía bien en el marco de los festivales.

"No hay palabras para sintetizar todas esas experiencias compartidas junto a él. Solo podemos compartir su foto junto a su hija, el ser al que más amaba en este vida", admitió al difundir la misma imagen que abre esta noticia.

"Resulta extraño pensar que ya no estará con su cámara"

Rabolagartija Festival incluso resaltó el que era el eslogan favorito de Salvador Villa: "Honor never dies". El fotógrafo nació en Cieza (Murcia), pero era residente en Abarán, según su información pública.

También en la página web de TNT Radio Rock, el equipo que lo forma publicó un texto recordando a Salva, encabezado con estas palabras: "Hoy cuesta encontrar las palabras para expresar algo tan duro".

"Era fotógrafo oficial de Leyendas del Rock y formaba parte de esa gran familia de trabajadores que edición tras edición vuelve a encontrarse en Villena", señaló acerca del evento que se celebra en esta localidad alicantina.

"Los que estamos allí trabajando sabemos que el festival es mucho más que lo que ocurre sobre los escenarios. Muchísima gente durante unos días comparte horas, cansancio, carreras de un lado para otro y también buenos momentos", describió.

Por eso, el portal digital especializado también en heavy metal admitió que "cuando falta alguien se nota". "Resulta extraño pensar que el próximo Leyendas llegará y Salvador ya no estará recorriendo el recinto con su cámara", lamentó.

"Una parte de Leyendas del Rock seguirá existiendo con sus imágenes"

"Desde todo el equipo de TNT Radio Rock queremos mandar todo nuestro cariño a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que estuvieron realmente cerca de él", expresó.

Para concluir el artículo dedicado a despedir y homenajear a Salvador, resaltó también el hecho de que fuera fotógrafo: "Adquiere todavía más sentido: una parte de la historia de Leyendas del Rock seguirá existiendo a través de sus imágenes".