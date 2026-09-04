Celia Molina 04 SEP 2026 - 10:14h.

Jonathan, su esposa, Ana Paula, su hija, su niñera y el perro de la familia fueron asesinados a tiros en su vivienda de México

La familia de Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America asesinada a los 32 años, recauda fondos en beneficio de su bebé:

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El pasado 1 de septiembre, el teclista del popular grupo mexicano 'Camilo Séptimo', fue asesinado en su vivienda, junto a su esposa, embarazada de cuatro meses, su hija, la niñera a la que tenían contratada y el perro de la familia, al que maniataron.

Jonathan Meléndez falleció a los 38 años junto al resto de su familia, exceptuando a su hijo de 6 años, que logró escapar de la masacre escondiéndose debajo de una cama. Como primera hipótesis, la prensa local mexicana dice que fue gracias a la protección de la nana, Aleyda Romero, que el niño pudo sobrevivir a la tragedia.

Este caso ha conmocionado a todo el país, empezando por el grupo al que pertenecía Honas Meléndez, como todos le llamaban. Llenos de dolor, los miembros de 'Camilo Séptimo' han publicado en sus redes un emotivo mensaje, donde también lamentan la pérdida de la esposa de su compañero, Ana Paula Barragán, su hija y la niñera:

"Con profundo dolor despedimos a nuestro hermano"

"Con profundo dolor despedimos a nuestro hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa (Honas). Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él. Acompañamos con todo nuestro cariño, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza", dicen en su comunicado.

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"Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos. Valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos. En memoria de Honas, su esposa, Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones", han concluido.

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Las cámaras de seguridad grabaron a uno de los detenidos

Según el diario 'La Nación', un ciudadano argentino, llamado Diego Sebastián Rosen, fue detenido como presunto autor del terrible asesinato. Rosen fue detenido junto con Gerardo Cisneros Bejarano, otro hombre investigado por su presunta participación. Ambos quedaron a disposición de la Justicia después de un efectivo operativo llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El móvil del crimen habría sido el económico

Las primeras investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas y que el móvil del crimen habría sido el económico.

Presuntamente, "este socio aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio", según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. "Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas”, informó el funcionario. Detalló también que la Fiscalía logró dar con el paradero de los principales sospechosos en menos de 24 horas.

Rosen, de 51 años, nacido en la Argentina, quedó registrado en las cámaras de seguridad del ascensor de la residencia minutos antes del crimen. Durante la grabación, que dura casi 30 segundos, se ve al hombre, vestido de gorra, gafas oscuras y mochila esperando llegar al piso indicado. Antes de salir, miró fijamente a la cámara de videovigilancia sin emitir ninguna expresión.