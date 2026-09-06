Herido crítico al saltar desde un cuarto piso tras apuñalar a tres personas en Barcelona

El agresor se ha dirigido a la habitación y ha herido con arma blanca a su compañero de piso y a su novia

Los hechos han ocurrido en un piso del edificio ubicado en el número 162 de la Gran Vía

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Un hombre se encuentra en estado crítico tras lanzarse por el balcón de un cuarto piso de una vivienda en Barcelona, después de autolesionarse con un arma blanca y de apuñalar también a otras tres personas que se encontraban en el inmueble, de las que una está grave.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han informado a EFE de que este suceso ha tenido lugar en la mañana de este domingo, en un piso del edificio ubicado en el número 162 de la Gran Vía, en el distrito de Sants-Montjuic de Barcelona. En esta vivienda, según las fuentes, conviven tres hombres, uno de los cuales se encontraba esta mañana en una habitación con su novia.

El agresor se dirigió a la habitación de su compañero de piso para apuñalarlo

Por causas que de momento se desconocen, el agresor se ha dirigido a la habitación y ha herido con arma blanca a su compañero de piso, que se encuentra en estado grave, y a la novia de este, herida leve.

El alboroto del incidente ha llevado al tercer inquilino de la vivienda a dirigirse a la habitación, donde también ha sido herido leve por el agresor que, posteriormente, se ha autolesionado y se ha lanzado al vacío desde el balcón de la vivienda.

Las citadas fuentes han indicado que la policía catalana investiga ahora las causas de este suceso, en el que no se descarta ninguna hipótesis.