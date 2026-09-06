Los equipos de rescate han recuperado el cadáver del menor tras días de trabajos

El menor había caído al pozo el pasado miércoles 2 de septiembre, quedando atrapado en su interior

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ArgeliaLos equipos de rescate han localizado y recuperado el cuerpo sin vida de Ayoub, el niño de diez años que llevaba días atrapado en un pozo de la aldea de El Rokn, en el municipio de El Gasour, al suroeste de Argelia.

El menor había caído al pozo el pasado miércoles 2 de septiembre, quedando atrapado en su interior, que tiene unos 80 metros de profundidad.

Desde que se dio la voz de alarma, los equipos de rescate han trabajado día y noche para tratar de rescatar con vida al menor, pero finalmente el pequeño ha fallecido.

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Un final trágico que recuerda al caso del pequeño Julen en España

Su caso recuerda al ocurrido en España hace unos años, cuando Julen, un menor de dos años, cayó el domingo 13 de enero de 2019 a un pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro y de algo más de 70 metros de profundidad.

El niño, que estaba con unos familiares en una finca, cayó en el orificio de pequeño diámetro pero gran profundidad. Desde entonces se activó un operativo para rescatarlo formado por efectivos de distintos cuerpos que estuvieron trabajando en el lugar día, tarde y noche sin descanso y haciendo frente a las grandes dificultades técnicas que se fueron encontrando, especialmente por la dureza del terreno.

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Finalmente, su cuerpo fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado 26 de enero por los equipos de rescate que lo buscaban desde el momento del suceso.