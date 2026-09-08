Manuel Pimentel Sevilla, 08 SEP 2026 - 13:13h.

Piden ayuda para localizar a Isabel M. L., una menor de 16 años a la que se le perdió la pista el pasado 2 de septiembre en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra

La familia de Isabel denuncia que la joven se escapó el pasado 2 de septiembre de un centro de acogida y no saben nada de ella desde entonces

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La familia de Isabel M. L., una menor de 16 años, no sabe nada de ella desde el pasado 16 de agosto, se encuentra en paradero desconocido. La ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía ha difundido una alerta para localizar a la joven, a quien se la perdió la pista en Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

Isabel mide aproximadamente 1,50 metros, es de complexión delgada, tiene el cabello castaño, liso y largo y los ojos marrones. En el momento de su desaparición vestía ropa casual.

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Fugada de un centro de acogida

'Informativos Telecinco' ha podido hablar con Mercedes, la prima de la joven, que ha aportado más detalles sobre las circunstancias de su desaparición. Segñun la familia, Isabel se escapó el pasado 2 de septiembre de un centro de acogida de Alcalá de Guadaíra, que fue quien alertó a los familiares de que la menor había desaparecido del centro.

"Fuimos al centro para que nos explicaran por donde se había podido escapar para ver si encontrábamos alguna pista, pero no nos quisieron decir nada", denuncia la familia. "Cuando fuimos a denunciarlo a la policía, no les constaba la desaprición de mi prima, el centro solo nos lo notificó a la familia", afirma Mercedes. Apenas unas semanas antes, la joven había permanecido ingresada en agosto en un hospital.

Desaparición de alta vulnerabilidad

La desaparición de Isabel está considerada de alta vulnerabilidad y se ha realizado un llamamiento para que cualquier persona que pueda disponer de información contacte con los responsables de la búsqueda. "Nadie sabe nada de ella, ni sus amigas, ni una supuesta pareja que hemos descubierto que tenía", asegura su prima.

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La familia de la joven ha pedido colaboración para tratar de localizarla cuanto antes. Las entidades que han difundido el aviso solicitan colaboración ciudadana para tratar de localizarla. Cualquier persona que disponga de información sobre su paradero puede ponerse en contacto con el 112, la Policía Nacional a través del 091 o la Guardia Civil en el 062. También figura en uno de los carteles el teléfono 603 014 937 como contacto para aportar información relacionada con la búsqueda.