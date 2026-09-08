Manuel Pimentel Granada, 08 SEP 2026 - 11:42h.

Cerca de 400 vecinos siguen desalojados en el pueblo mientras en la capital, el Ayuntamiento de Granada anuncia que esta semana terminará la inspección de los edificios dañados en el Zaidín

Desalojan otros tres bloques de edificios del Zaidín, en Granada. por su estado después de los terremotos

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El Ayuntamiento de Las Gabias, Granada, ha autorizado realojar 206 viviendas del Residencial San Francisco II que tuvieron que ser deslojadas de forma preventiva tras los movimientos sísmicos registrados en la provincia el pasado 18 de agosto y que afectaron a varios inmuebles de la zona.

Tras tres semanas de incertidumbre, gran parte de los vecinos evacuados de sus viviendas en Las Gabias por culpa de los terremotos han podido regresar desde la tarde de este lunes a sus casas, después de que se concluyeran las obras para reforzar los pilares dañados por los seismos y su posterior revisión técnica.

Prohibido entrar al garaje

El residencial ahora realojado fue catalogado como zona verde por necesidades de obra provisional menos voluminosas. Los trabajos de emergencia realizados en esta zona concluyeron el pasado viernes, 4 de septiembre. Durante el fin de semana, los técnicos han redactado los informes correspondientes para certificar la seguridad de la obra ejecutada.

La trabajos de refuerzo han consistido principalmente en la realización de apeos y apuntalamientos en los pilares cortos afectados mediante elementos provisionales para reforzar su sujeción y estabilidad.

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No obstante, la autorización de realojo mantiene determinadas restricciones de seguridad. En concreto, no se permite el acceso a los garajes ni al hueco de la escalera que da acceso a los mismos. Estas zonas continuarán restringidas hasta que se dicte lo contrario, por lo que el Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que sigan las indicaciones establecidas durante el regreso a sus viviendas.

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Vecinos pendientes de poder volver

Mientras las 204 familias del edificio San Francisco II pueden volver poco a poco a la normalidad, en la misma calle Francisco Orellana continúan los trabajos en el Residencial San Francisco III, que atraviesa una situación más complicada. El inmueble continúa desalojado, sin saber cuándo terminará de estar asegurado.

Actualmente, continúan trabajando entre 25 y 30 operarios organizados en turnos de mañana, tarde y noche durante todos los días, un ritmo de trabajo que se mantendrá hasta la terminar de las obras provisionales de urgencia, para que el resto de los afectados puedan regresar lo antes posible a sus viviendas.

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Siguen revisando edificios en el barrio del Zaidín

En cuanto a la capital granadina, el Ayuntamiento de Granada ha anunciado que esta semana se prevé concluir los trabajos de inspección de todos los edificios dañados en el barrio del Zaidín.

Según informó la alcaldesa Marifrán Carazo, en una revisión inicial se detectaron incidencias en 791 edificios del Zaidín y otros barrios, que fueron comunicadas a Bomberos y a la Policía Local.

Posteriormente, se ha llevado a cabo una segunda fase de revisiones más exhaustivas, centrada especialmente en el Zaidín pero que también abarcó el centro. Durante este operativo se han revisado un total de 406 edificios, lo que equivale a 4.225 viviendas.

Hace pocos días, en esta zona tuvieron que proceder al desalojo de tres edificios por su mal estado tras los terremotos. Parte de los afectados han sido realojados en el albergue juvenil Inturjoven y otros han prefierido buscar otras alternativas.