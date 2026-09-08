El hombre, con un fuerte deterioro cognitivo, llevaba en paradero desconocido desde el pasado viernes 28 de agosto

Su hija desconocía que los garajes del edificio tienen unos baños que solo se abren desde dentro si tienes una llave

Compartir







VizcayaVidal Angulo Rivas, el hombre de 77 años desaparecido en Barakaldo, pasó cuatro días encerrado en el baño del garaje de su casa sin comer ni beber y sin su medicación, según informa 'El Correo'. Su hija Iratxe explicó en el programa 'El Madrugador' de Radio Nervión que se le buscó en varias ocasiones allí pero que no sabían que existía ese baño: "Una vecina vio los carteles de la desaparición y pensó que en los garajes había unos baños. Yo no tenía ni idea de que existían. Había bajado varias veces al garaje y siempre pensé que aquella puerta llevaba al portal de al lado".

Se trata de unos baños en los que puedes entrar pero no salir sin una llave. "No llevaba las llaves encima y se quedó atrapado. No podía salir porque para abrir la puerta desde dentro hacía falta una llave", dijo su hija.

PUEDE INTERESARTE Recuperan el cadáver de un hombre desaparecido en un embalse de Tórtoles de Esgueva, en Burgos

"Creemos que entró en el ascensor para subir a casa, pero alguien llamó antes al garaje·, según su hija

El hombre, con un fuerte deterioro cognitivo, llevaba en paradero desconocido desde el pasado viernes 28 de agosto, cuando tras dar un paseo, regresó a casa a las 16:00 horas, en el barrio San Vicente. Salió de casa sin llaves, por lo que llamó al timbre y su mujer le abrió la puerta pero ella vio que no llegó a entrar en el portal. "Creemos que entró en el ascensor para subir a casa, pero alguien llamó antes al garaje. Bajó allí, salió desorientado y buscó una salida. Entró por una puerta pensando que daba a las escaleras y acabó en los baños", afirmó su hija.

Vidal tiene un deterioro cognitivo pero esto no le impide salir a la calle sin compañía. El hombre salió a dar un paseo por el monte Rontegi, una pequeña colina de 70 metros de altura que se encuentra al noroeste de Barakaldo. O eso dijo cuando se marchó de casa. Su mujer, al ver que no sube a casa, comienza a preocuparse y la alerta se extiende a los vecinos y al resto de la familia.

A una vecina se le ocurrió pensar en los baños del garaje

Cuando cae la noche, acuden a la comisaría de la Ertzaintza para poner una denuncia y comienzan a difundir carteles de búsqueda con su descripción detallada con una fotografía suya. Empiezan a buscar en su edificio varias veces pero no lo encuentran. Durante los cuatro días, las tareas de búsqueda se centran en el monte Rontegi y en los alrededores por si Vidal hubiera caminado sobre sus pasos y hubiese regresado allí. Pero no hay rastro de él.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta que una vecina recuerda una zona del edificio que no todo el mundo conocía. "Ayer por la tarde, cuando llego a mi casa, que vivo prácticamente al lado, me dicen que lo había encontrado una vecina. Dice que se le ocurrió pensar que en los garajes hay unos baños que yo desconocía, es que no tenía ni idea... no sabía ni que existían. De hecho esa puerta yo pensaba que era la puerta al portal de al lado para subir por la escalera", aseveró su hija.

Cuando consiguieron entrar en el baño encontraron al hombre completamente desorientado: "Cuando llegué ya estaban la Policía y las ambulancias. Estaba gritando, muy asustado. Creo que ni siquiera sabía dónde estaba". Vidal sigue ingresado en el hospital pero su evolución es favorable: "Pensábamos que había fallecido. Después de tantos días sin medicación, sin comer y sin beber, lo peor se te pasa por la cabeza". Ahora, después de estar cuatro días encerrado sin comida ni medicación, la familia cree que es casi un milagro que haya aparecido con vida.