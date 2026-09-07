La Guardia Civil había recibido una llamada a primera hora de la mañana en la que alertaban de que un vecino de Villaco no había regresado a casa

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La Guardia Civil ha recuperado este lunes el cadáver de un vecino de Villaco (Valladolid), de 48 años, en un embalse en el término municipal de Tórtoles de Esgueva (Burgos), según han confirmado fuentes de la Guardia Civil y de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

Según han explicado a EFE, el instituto armado ha recibido una llamada a primera hora de la mañana en la que alertaban de que un vecino de Villaco -una localidad vallisoletana de menos de cien habitantes en el Valle de Esgueva- no había vuelto a su casa tras pasar un fin de semana de pesca en la comarca de la Ribera de Duero.

Tras poner en marcha un amplio dispositivo de búsqueda con patrullas de los puestos de Torresandino, Lerma y Aranda de Duero, los guardias civiles localizaron un vehículo en las cercanías de un embalse y, posteriormente, el cadáver de un hombre.

Acto seguido, se solicitó la intervención del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que extrajo el cuerpo en torno a las 14:00 horas para ponerlo a disposición de la autoridad judicial y de los servicios forenses. La investigación sigue abierta y las primeras informaciones descartan indicios de criminalidad.