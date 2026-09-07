Dos meses sin Adrián, un joven madrileño desaparecido en Bares, Galicia: su familia pide que su caso no se olvide
Adrián mide 1,74 metros de altura, es de complexión fuerte, pelo castaño y ojos marrones
El último rastro que se tiene del joven es el pasado 5 de julio, cuando fue visto por última vez en el Porto de Bares
GaliciaLa familia de Adrián, un joven madrileño al que se le perdió el rastro hace ya más de dos meses, ha lanzado un llamamiento urgente para intentar que la desaparición del joven no caiga en el olvido.
El último rastro que se tiene del joven es el pasado 5 de julio, cuando fue visto por última vez en el Porto de Bares, en Mañón, en las inmediaciones del restaurante O Centro. La familia pide a "marineros, pescadores y buceadores de toda la costa de Ortegal y A Mariña lucense que mantengan la alerta en el agua", recoge el medio local La Voz de Galicia.
Había viajado a Galicia para trabajar
Según el citado medio, Adrián había viajado con dos amigos al Porto de Bares para trabajar durante el verano en un establecimiento de hostelería. Sin embargo, el joven no llegó a firmar el contrato. Tan solo un par de días después de llegar hasta la localidad, se le perdió el rastro.
Tras la alerta de los familiares, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda tanto por tierra como por mar y aire, pero no ha dado ningún resultado. Por ello, la familia pide que la búsqueda no se detenga
Adrián mide 1,74 metros de altura, es de complexión fuerte, pelo castaño y ojos marrones. En el momento de su desaparición llevaba ropa negra, tanto camiseta como pantalón, una gorra de color beige y una bandolera de color naranja.
Si alguna persona tiene información sobre él, puede comunicarla la Guardia Civil, al 112 o a la Asociación SOS Desaparecidos a través del número de teléfono 868 286 726.