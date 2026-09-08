La víctima, que está hospitalizada, fue localizada horas después con heridas de bala en Sabadell

La Policía libera en Barcelona a un hombre secuestrado desde hace diez días tras perder 500 kilos de cocaína

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Los Mossos d'Esquadra investigan el presunto secuestro de un hombre en Gavà (Barcelona). La víctima fue agredida a tiros cuando iba en moto; a continuación lo metieron en el maletero de un coche y lo llevaron hasta Sabadell, donde fue localizado herido, horas más tarde, explican fuentes policiales a Europa Press. La primera hipótesis es que se trata de un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas.

Los hechos sucedieron este lunes, entre las 18 y las 20 horas cuando recibieron el aviso de que un hombre había sido tiroteado en Gavá, según ha avanzado 'El Periódico'. Los testigos relataron a los agentes que un hombre que iba en moto fue tiroteado desde un vehículo, posteriormente, fue introducido por la fuerza en el maletero.

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Los Mossos al llegar al lugar, comprobaron que había restos de sangre y una moto abandonada, aunque ya no localizaron ni a la víctima ni a los atacantes.

Varias horas después, sobre las 21.00, los Mossos recibieron el aviso de que la víctima de este asalto se encontraba en Sabadell y que había ingresado en el hospital Parc Taulí por heridas graves de arma de fuego, aunque sin peligro para su vida.

La primera hipótesis es que se trata de un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas

El hombre herido fue trasladado al hospital, tras ser localizado en Sabadell, donde permanece ingresado. La moto, que fue abandonada en el lugar, está siendo analizada por los investigadores en busca de indicios que permitan identificar a los agresores.

Los Mossos han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido y una de las hipótesis es que se trata de un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas.