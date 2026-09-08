Las tres personas detenidas son tres hombres de entre 24 y 36 años

En el tiroteo falleció un menor ajeno a los enfrentamientos entre clanes y dos mujeres

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La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta relación con el asesinato de tres personas en el tiroteo ocurrido el pasado 16 de agosto en Isla Cristina (Huelva).

En el tiroteo falleció un menor ajeno a los enfrentamientos entre clanes y dos mujeres, una de ellas embarazada de ocho meses.

Tres hombres de entre 24 y 36 años

Las tres personas detenidas, tres hombres de entre 24 y 36 años, se encuentran en dependencias oficiales de la Guardia Civil y se les imputan cuatro delitos de asesinato -contando como cuarta víctima el bebé en gestación- y un delito de pertenencia a organización criminal.

Según ha concretado la Benemérita en una nota, las investigaciones realizadas durante este tiempo, además de las inspecciones oculares en el lugar de los hechos y los análisis de las pruebas recogidas, han permitido identificar a una parte de los autores relacionados con los hechos, cuyas diligencias continúan aún bajo secreto de sumario.

Con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil ha desplegado en la mañana de este martes, 8 de septiembre, un amplio dispositivo con más de 80 agentes para realizar cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital.