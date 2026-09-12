Redacción Andalucía Europa Press 12 SEP 2026 - 12:20h.

El hallazgo del cuerpo sin vida del joven se produjo este 11 de septiembre en el Camino de Guerrero en Vejer, Cádiz

Desde el Partido Popular en Vejer han expresado su "profunda consternación por el fallecimiento" que intentan esclarecer

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CádizUn joven ha muerto recientemente "en extrañas circunstancias", según calificó el Partido Popular de la localidad de Vejer de la Frontera (Cádiz). Ya están investigando qué le ocurrió en la pedanía El Palmar.

Según han detallado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, el cuerpo sin vida de la víctima se localizó este 11 de septiembre en el entorno del núcleo urbano costero perteneciente al municipio vejeriego.

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No han trascendido más detalles sobre su identidad ni si se trataría de un crimen u otro tipo de suceso. 'La Voz del Sur' publica que el cadáver se encontró junto a unos contenedores ubicados en el Camino de Guerrero.

"Profunda consternación y momentos de enorme dolor"

Las diligencias han quedado a cargo de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, que trata de averiguar qué le pasó al joven, a la espera también de los resultados de la autopsia.

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Mientras tanto, desde el Partido Popular de Vejer han expresado en sus redes sociales la "profunda consternación por el fallecimiento" del chico. Han enviado el "más sentido pésame a familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de enorme dolor".

"Ante este hecho que preocupa a la ciudadanía, consideramos fundamental reforzar la seguridad en nuestra zona y garantizar todos los medios necesarios para esclarecer lo sucedido", han pedido.