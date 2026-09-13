Iván Sevilla 13 SEP 2026 - 12:05h.

El accidente de tráfico ocurrió a las 1:45 horas en el kilómetro 551 de la carretera A-4 a su paso por Dos Hermanas, Sevilla

La persona fallecida quedó atrapada en el interior de su coche tras volcar y los otros afectados solo sufrieron heridas leves

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SevillaUna colisión múltiple con un autobús implicado en un accidente registrado este 13 de septiembre dejó un muerto y seis heridos en la carretera A-4 a su paso por Dos Hermanas (Sevilla).

Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía, que precisa que el siniestro vial se produjo concretamente a las 1:45 horas en el kilómetro 551 en sentido a la capital andaluza, por causas que ya investiga la Guardia Civil.

Testigos llamaron a emergencias alertando de que varios vehículos se habían visto involucrados en un choque, incluso con uno de los turismos volcado y una persona atrapada en su interior.

Fallecido en el acto y el resto, solo con heridas leves

Hasta el lugar se movilizaron sanitarios del 061, bomberos de Dos Hermanas, personal de mantenimiento de vía y agentes de la Benemérita. A su llegada, pudieron comprobar que un ocupante ya había fallecido en el acto.

Se trataba justamente del que había quedado dentro del coche volteado, el que peor parado salió de un accidente con otros seis afectados, pero de carácter leve. Fueron evacuados, no obstante, al hospital.

No han trascendido más datos ni sobre estos heridos ni sobre la víctima mortal.