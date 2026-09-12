Redacción Madrid Europa Press 12 SEP 2026 - 13:08h.

La conductora tiene 20 años y el copiloto 22 e iban acompañados por un menor de 17 años y un joven de 19, el más grave

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MadridCuatro jóvenes resultaron heridos, uno de ellos más grave, después de caer un coche por un terraplén y quemarse por completo cuando circulaba a la altura de la localidad de Pinto (Madrid).

Según informó a Europa Press un portavoz del 112, el accidente de tráfico ocurrió a las 23:23 horas de este 11 de septiembre, en el kilómetro 23 de la carretera M-506. El turismo se salió de la calzada primero.

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Después, se precipitó por un desnivel y acabó incendiándose, por lo que al lugar tuvieron que acudir los bomberos para apagar unas llamas que se extendieron con rapidez, calcinando el vehículo en su totalidad.

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El fuego afectó igualmente a vegetación existente en esa cuneta. Los sanitarios del SUMMA movilizados atendieron in situ a los ocupantes del automóvil, los estabilizaron y evacuaron a distintos hospitales.

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Del copiloto de 22 años a un menor de 17

De los cuatro heridos, el potencialmente más grave con politraumatismos fue un joven de 19 años, trasladado al Hospital 12 de Octubre. Viajaba en uno de los asientos traseros del coche.

La conductora, de 20 años, tenía a su lado de copiloto a un chico de 22, mientras que atrás también iba un menor de 17 años. Este último solo sufrió heridas leves, siendo llevado al Hospital Puerta de Hierro.

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Con pronóstico grave, tanto la chica como el chico que estaban sentados en la parte delantera fueron evacuados al Hospital Clínico San Carlos y al Gregorio Marañón, respectivamente.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico ya investigan las causas del siniestro del que no han trascendido más detalles por el momento. Tratarán de averiguar por qué se produjo la inicial salida de vía.