Agencia EFE 14 SEP 2026 - 10:42h.

Tirada sobre la calzada, la figura ha sido golpeada en la cabeza con una maza por cuatro encapuchados

Ha ocurrido en el marco de unas manifestaciones que han coincidido con la celebración en San Sebastián de la segunda jornada de las regatas de la Concha

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Una figura del rey Felipe VI ha sido derribada y golpeada este domingo por varios encapuchados en el bulevar de San Sebastián, País Vasco, donde ha tenido lugar una manifestación convocada por Ernai, organización juvenil de la izquierda abertzale.

Tirada sobre la calzada, la figura de grandes dimensiones ha sido golpeada en la cabeza con una maza por cuatro encapuchados.

Cientos de jóvenes se han manifestado contra el auge de la extrema derecha

En el momento de lo ocurrido, ha accedido al bulevar la manifestación convocada por Ernai, las juventudes de Sortu, contra el auge de la extrema derecha. Esta ha partido a las 13.30 horas tras una pancarta con el lema 'Faxismoari ez. Irabaltzera' (No al fascismo. A ganar).

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, han seguido la protesta, en la que se han coreado distintos lemas como 'jo, ta ke, irabazi arte' (no parar hasta vencer) o 'borroka da bide bakarra' (la lucha es el único camino).

De este mismo lugar ha salido, media hora antes, otra manifestación organizada por el colectivo Aske, crítico con la izquierda abertzale oficial, para exigir la libertad de los presos de ETA.

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Ambas marchas han coincidido con la celebración en San Sebastián de la segunda jornada de las regatas de la Concha, un evento que ha atraído a la capital guipuzcoana a miles de aficionados al remo.