Carlos Plá Valencia, 08 SEP 2026 - 05:30h.

El próximo 12 de septiembre está convocada una gran manifestación en Alicante, Castellón y Valencia ante la falta de avances reales y significativos en el educación pública valenciana

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Los sindicatos convocantes de la histórica huelga indefinida que paralizó la educación pública valenciana entre el 11 de mayo y el 11 de junio pasados, vuelven a convocar a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad a la primera gran manifestación del próximo 12 de septiembre en Alicante, Castellón y Valencia ante el inicio del nuevo curso. "Las movilizaciones continúan ante la falta de avances reales y significativos por parte de la Conselleria de Educación en cuanto a las medidas sindicales propuestas en la plataforma reivindicativa", señalan desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Pública Valenciana (STEPV).

Con el comienzo el nuevo curso, STEPV recuerda que solo ha firmado el acuerdo sobre simplificación de la burocracia, avalado por el profesorado en una consulta". Mientras tanto, no se ha alcanzado ningún acuerdo respecto a otros puntos fundamentales como la recuperación y mejora de las plantillas docentes, la reducción de ratios, la recuperación del poder adquisitivo perdido por los docentes desde 2010, la mejora de las infraestructuras educativas, avanzar en la inclusión educativa, mejorar la Formación Profesional y la derogación de la mal llamada ley de "libertad educativa".

Desde STEPV instan a toda la comunidad educativa a continuar participando activamente en las movilizaciones previstas, reforzar las asambleas de centro y trabajar con las familias para continuar la presión al gobierno valenciano y conseguir medidas reales y efectivas para mejorar la atención de nuestro alumnado.

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Policía ideológica contra el profesorado

A esta plataforma reivindicativa, el sindicato suma la exigencia de la derogación del artículo 155 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026, que "incluye una nueva función de la inspección de educación, no negociada con los sindicatos, para convertirlos en la policía ideológica contra el profesorado".

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Una medida que consideran que se basa "en la premisa falsa de que el profesorado se dedica a adoctrinar a nuestro alumnado" y que STEPV considera muy grave. "Esta ha sido la respuesta del gobierno valenciano ante la movilización del profesorado durante todo el curso pasado, una respuesta que no hace otra cosa que añadir gasolina al conflicto, en lugar de mejorar la educación pública", lamentan.

En ese sentido, STEPV anima a los centros y al profesorado a no sentirse intimidados por esta medida y a continuar desarrollando actividades, campañas y la aplicación del currículo que "expliquen la realidad de nuestra sociedad y contribuyan a despertar el sentido crítico de nuestro alumnado, una función totalmente legal y contemplada en la legislación educativa estatal", concluyen.