Hallan el cuerpo sin vida de un joven detrás del escenario de unas fiestas en Lanzarote

El hallazgo se produjo en una zona próxima al escenario donde se celebran las fiestas patronales de Nuestra Señora de los Dolores

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de aclarar el suceso

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LanzaroteLas autoridades hallaron la tarde de este domingo el cuerpo sin vida de un joven en la localidad de Arrecife, en Lanzarote. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de aclarar el suceso.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo, en una zona próxima al escenario donde se celebran las fiestas patronales de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de Lanzarote. Allí, vecinos de la zona encontraron el cuerpo sin vida del joven, de 24 años, segun recoge el medio local El Día.

Los vecinos encontraron el cuerpo

Los vecinos dieron la voz de alarma y hasta el lugar se desplazó el Servicio de Urgencias Canario (SUC) que solo pudo confirmar el fallecimiento. Según Emergencias, el hallazgo se produjo horas después de que se hubiera producido la muerte.

La investigación de la Guardia Civil junto con el análisis forense determinarán si se trata de una muerte accidental o no. Por el momento todas las hipótesis se mantienen abiertas.