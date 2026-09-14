Manuel Pimentel Almería, 14 SEP 2026 - 11:25h.

El fallo fija indemnizaciones a favor de la viuda, las dos hijas y dos hermanas del fallecido, por un total de 515.810,94 euros más los intereses desde el accidente

Los familiares reclamaron directamente a la compañía aseguradora municipal, que argumentó que la responsabilidad correspondía a la empresa encargada del mantenimiento del arbolado

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Un Juzgado de Madrid ha dictado una sentencia a favor de los familiares del motorista que murió en marzo de 2022 tras caerle una palmera en la Avenida Cabo de Gata de Almería, suceso en el que otro hombre de 60 años también perdió la vida.

La aseguradora del Ayuntamiento de Almería ha sido condenada a indemnizar a los familiares de la víctima con 515.810,94 euros, cifra que asciende a más de 800.000 euros tras la suma de los intereses de demora acumulados desde la fecha del accidente.

Así lo ha establecido una sentencia de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº49, al estimar la demanda presentada por la familia del fallecido, que decidió reclamar directamente a la compañía aseguradora del Ayuntamiento sin acudir antes a un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante la Administración, mediante la acción prevista en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro.

La palmera se desplomó sobre una transitada vía

Los hechos se remontan a las 14:15 hors del día 24 de marzo de 2022 en la transitada avenida de Cabo de Gata de la capital almeriense cuando una palmera de elevado porte y grandes dimensiones se desplomó al paso de varios vehículos sobre la calzada debido a las fuertes ranchas de viento de hasta 120 km/h.

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El árbol impactó primero contra un semáforo y después cayó sobre el conductor de una motocicleta y sobre un turismo, cuyos ocupantes quedaron atrapados, por lo que los bomberos de Almería tuvieron que intervenir para excarcelar a la persona que iba al volante.

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Como consecuencia del impacto, el motorista, de 56 años, falleció horas después y el conductor del turismo, de 60 años, falleció días después en la UCI del Hospital Universitario de Torrecárdenas de Almería.

El Ayuntamiento de Almería indicó que, tras la solicitud de información a la empresa adjudicataria de Parques y Jardines sobre el estado de la palmera, se trasladó que había pasado "sus revisiones de mantenimiento y poda con normalidad".

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Descartan causas de "fuerza mayor" por el temporal

Tras el archivo en julio de 2024 de las diligencias penales que se incoaron tras el suceso, la familia del motorista fallecido reclamó a través de un bufete de Almería a la aseguradora municipal, que argumentó que la responsabilidad correspondía a la empresa adjudicataria encargada del mantenimiento del arbolado urbano.

Los magistrados concluyen que el Consistorio almeriense omitió sus deberes directos de vigilancia, conservación y control de la vegetación urbana, estableciendo una relación de causalidad directa con el accidente. Asimismo, el fallo descarta que existiera fuerza mayor, como un fenómeno meteorológico imprevisible o inevitable, que eximiera de responsabilidad, por lo que aplica el Código Civil para atribuir de forma subsidiaria al propietario del arbolado la obligación de responder por los daños ocasionados.

La sentencia fija indemnizaciones a favor de la viuda, las dos hijas y las dos hermanas del fallecido, que en conjunto suman 515.810,94 euros. Sobre esa cantidad se aplican los intereses moratorios desde el mismo día del accidente, por lo que la cifra final a percibir entre el principal e intereses ascendería a alrededor de 817.947,19 euros.