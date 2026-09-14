La víctima está en la UCI con heridas de gravedad tras ser trasladada al hospital en ambulancia

Los hechos se enmarcan en una disputa entre dos grupos de jóvenes

Compartir







MálagaDos menores de 17 años han sido detenidos por la Policía Nacional por su presunta implicación en el apuñalamiento de otro de 16 años en el Parque Pinosol de Málaga, junto a Gibralfaro.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este domingo y la víctima está en la UCI con heridas de gravedad tras ser trasladada al hospital en ambulancia, según han informado a EFE fuentes policiales.

Pelea entre grupos

El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigación y las fuentes han precisado que los hechos se enmarcan en una disputa entre dos grupos de jóvenes.

Han destacado que además del adolescente que está ingresado en el centro hospitalario también resultó herido otro menor, pero de carácter leve, en una mano.

Los dos menores detenidos ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga.