El acusado de matar a su suegro en Aranda de Duero (Burgos), J. L. H., ha asegurado que no recuerda los hechos ocurridos

Decretan prisión para el supuesto autor de la muerte de su suegro en Aranda de Duero, en Burgos

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El acusado de matar a su suegro en Aranda de Duero (Burgos), J. L. H., ha asegurado que no recuerda los hechos ocurridos que dieron con la muerte del padre de su esposa. Durante el interrogatorio de la Fiscalía, a cuya mayoría de preguntas ha respondido que no recuerda "nada", el procesado ha señalado que consumía cocaína desde hace más de 20 años y que su mujer se enteró de ello en 2024.

El acusado solo ha apuntado que continuaba consumiendo droga y ha sostenido que durante años intentó, a través de su familia, acudir a centros de rehabilitación como Proyecto Hombre o Cáritas. Sin embargo, sobre la jornada en la que sucedieron los hechos, ha insistido en que no recuerda nada.

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Sí ha admitido recordar el impacto de una pistola táser y determinados hechos puntuales, así como haberse tragado la droga cuando la policía se disponía a detener y cuando fue trasladado al hospital. Ha explicado además que recuperó la memoria al enviar una carta a su exmujer desde prisión, pese a tener una orden de alejamiento, en la que pidió disculpas basándose en "lo que decían los periódicos" y cuyos recortes conserva con una copia de la misiva.

Dice que siempre dio libertad a su esposa

En relación con los motivos del crimen, el acusado ha respondido a la Fiscalía que nunca se ha considerado una persona celosa y que siempre dio libertad a su esposa. Frente a estas manifestaciones, el acusador público ha insistido en la existencia de audios y vídeos grabados por el procesado de las relaciones sexuales con su mujer.

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Por su parte, la defensa ha tratado de justificar que muchas de las preguntas formuladas no se corresponden con el periodo del que ha hablado el acusado, precisando que de lo que no se acuerda es del periodo comprendido entre "un día antes hasta la detención". La representación legal ha añadido que la vida del investigado era normal hasta que comenzó a descontrolarse tras gastar 4.000 euros en cien gramos de cocaína, desencadenándose los hechos por ese consumo excesivo el 3 de octubre.