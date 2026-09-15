Los efectivos no pudieron hacer nada por salvar a la víctima, un varón de 49 años

La Guardia Civil ha asumido el caso y trata de esclarecer los hechos

Compartir







MurciaLas autoridades investigan el caso que rodea a la muerte de un hombre de 49 años de edad que fue hallado en su casa en Águilas, en la Región de Murcia, con un disparo en la cabeza. Fue su hijo el que le encontró allí tendido, dando inmediatamente aviso a Emergencias.

Hasta el lugar, ubicado en la avenida Vicenta Ruano del municipio de la costa murciana, se desplazaron inmediatamente efectivos sanitarios y agentes de la Policía Local y la Benemérita, encargada ahora del caso.

La Guardia Civil investiga la muerte del hombre en Águilas, Murcia

Los hechos se contextualizan en la noche de este lunes, 14 de septiembre, cuando el hijo encontró a su padre gravemente herido. De hecho, cuando los sanitarios llegaron a la vivienda donde se encontraban aún le quedaba un hilo de vida, pero finalmente no pudieron hacer nada frente a la gravedad de su estado y acabó falleciendo, tal como informa La Opinión de Murcia.

Tras declararse su muerte, se procedió al levantamiento del cuerpo, enviándolo a continuación al Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia, que deberá determinar la causa del deceso, si bien ya en una primera inspección ocular los agentes pudieron observar que la víctima presentaba una grave herida por arma de fuego.

A la espera de los resultados del informe forense, la Guardia Civil investiga lo ocurrido tratando de esclarecer los hechos. Con distintas hipótesis abiertas, los agentes, como indica el citado medio, son conscientes de que en la zona, a la que algunos se refieren como ‘ciudad sin ley’, son comunes los trapicheos de sustancias, por lo que no se descarta nada en la línea de investigación. El hijo, por su parte, y según informa la Opinión de Murcia, lo tiene claro: “Lo han matado”.

Con las pesquisas en marcha, no se descarta ni la posibilidad de un ajuste de cuentas ni un vuelvo de droga, aunque tampoco otras hipótesis.