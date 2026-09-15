Julián, autor confeso del asesinato de Francisca Cadenas, quiere participar en la reconstrucción del crimen ante los miembros del tribunal

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas: los vecinos piden "justicia" entre gritos e insultos ante la llegada de los acusados

Compartir







HornachosLa reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos, finalizaba este lunes tras más de seis horas de diligencias en las que no ha colaborado el autor confeso del crimen, Julián González, mientras que sí lo ha hecho el otro detenido, Manuel 'Lolo' González.

Precisamente, a este lo ha señalado el viudo de la víctima, Diego Meneses, como "el causante de todo" y de "decir mentiras", porque quiere "escaparse".

La petición del autor confeso del crimen

Según desvelaba el abogado de Julián, autor confeso de los hechos, al 'El Periódico de Extremadura' Julián "sí va a participar en la reconstrucción (del crimen de Francisca Cadenas), pero lo va a hacer ante los miembros del tribunal del jurado".

El letrado aseguraba que el propio Julián González se lo ha comunicado al juez de Villafranca de los Barros que instruye el caso y "así lo va a solicitar el letrado en su escrito de defensa", indica el periódico extremeño.

PUEDE INTERESARTE La casa de los hermanos acusados de matar a Francisca Cadenas

En el caso de que se admita la petición, los nueve miembros y los dos suplentes del jurado popular "que lo enjuiciará y el magistrado de la Audiencia de Mérida a quien corresponda este procedimiento, se tendrían que trasladar a la vivienda de la calle Nueva donde acabó con la vida de Francisca Cadenas", explica Belén Castaño Chaparro en el medio de comunicación anteriormente citado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas

En la jornada de este pasado lunes 14 de septiembre, también se reconstruyeron los pasos de otras personas presentes en la noche de la desaparición de Francisca Cadenas, como el temporero que fue la última persona que vio a Francisca con vida, Carlos Guzmán, dos vecinos y amigos de la víctima, y el de su hijo menor, José Antonio Meneses.

Durante la reconstrucción se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad y se han producido momentos de tensión en los dos puntos de acceso a la calle donde se ha desarrollado la diligencia, con gritos de "asesinos" e insultos dirigidos a los detenidos y a sus abogados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La familia de Francisca, "muy mal, peor que nunca"

Nada más terminar la reconstrucción, el viudo de Francisca realizaba declaraciones a los medios de comunicación en las que confesaba que la familia está "en el peor momento" y que todos están "igual, muy mal, peor que nunca".

Además, se ha referido a los gritos que se han escuchado durante la llegada de los detenidos la calle de los hechos y ha asegurado que responden a la rabia acumulada del pueblo.

A su juicio, los gritos que han dirigido los vecinos a los hermanos tendrían que ir dirigidos "a todos, a los cuatro hermanos", y es que en la misma calle de los hechos había pancartas que señalaban a los otros dos hermanos de los detenidos como encubridores.