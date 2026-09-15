Una menor se arroja desde un segundo piso tras ser detenida por la Policía en Vitoria

La menor de 17 años tutelada por la Diputación de Álava se había fugado de un centro de justicia juvenil y fue localizada días después

Cuando los agentes que acudieron hasta el lugar, dos uniformados y uno de paisano, la menor se tiró por la ventana

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El Juzgado de Menores de Vitoria ha abierto una investigación para esclarecer si existe alguna responsabilidad por parte de las autoridades ante la caída de una menor desde un segundo piso durante una intervención policial en Vitoria.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, cuando una menor de 17 años tutelada por la Diputación de Álava se fugó de un centro de justicia juvenil y fue localizada días después en el domicilio de su abuela. Cuando los agentes que acudieron hasta el lugar, dos uniformados y uno de paisano, la menor se tiró por la ventana.

Se investiga si hubo algún fallo en el protocolo

En un primer momento el hecho se barajó como un intento de suicidio, pero desde el Juzgado se investiga ahora si falló algo en el protocolo de los agentes. Para empezar, dos de ellos acudieron uniformados hasta el domicilio, cuando en el protocolo para el traslado de menores se aconseja hacerlo de paisano.

También se investiga por qué se dejó sola a la menor en la habitación desde donde pudo saltar por la ventana: "La chica estaba tranquila y les pidió tiempo para prepararse", sostienen desde la Guardia urbana, según recoge El Correo. Ante la aparente tranquilidad de la menor, los guardias decidieron dejarle su intimidad para recoger sus cosas y cambiarse, pero fue entonces cuando saltó por la ventana del segundo piso.

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La menor sufrió daños graves en la mandíbula y varias fracturas que requirieron su traslado hasta la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Txagorritxu, donde permaneció varias semanas ingresada.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Ciudadana insiste en que la actuación policial se ajustó "al protocolo".